En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Carlos, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia de “G” (inicial de su nombre).
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente de 15 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una adolescente de 15 años
“G”. tiene 15 años, es sensible, cariñosa y tímida. Le gusta escuchar música y cantar canciones de BTS. Disfruta de jugar al vóley, de dibujar, pintar y en verano pasar tiempo en la pileta. Actualmente concurre a talleres en el Centro Infanto Juvenil, donde aprende a cocinar, realizar manualidades y cuidar de la huerta.
En relación a lo escolar, asiste a tercer año de secundario, manteniendo una muy buena relación con sus compañeros y docentes. Además asiste a un espacio terapéutico de psicología y psiquiatría, ya que en ocasiones se angustia por el tiempo que lleva en el hogar, lo cual afecta su estado de ánimo. En el último tiempo ha logrado avances muy significativos en esta área.
Buscamos una familia que pueda acompañar a “G” en su crecimiento, con amor y respeto, con quienes pueda continuar creciendo y le brinden un ambiente adecuado para su desarrollo. “Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva, pueden comunicarse para acordar una entrevista al siguiente correo: [email protected]. o por whatsapp al 2616799541”