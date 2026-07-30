Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente de 15 años

“G”. tiene 15 años, es sensible, cariñosa y tímida. Le gusta escuchar música y cantar canciones de BTS. Disfruta de jugar al vóley, de dibujar, pintar y en verano pasar tiempo en la pileta. Actualmente concurre a talleres en el Centro Infanto Juvenil, donde aprende a cocinar, realizar manualidades y cuidar de la huerta.

En relación a lo escolar, asiste a tercer año de secundario, manteniendo una muy buena relación con sus compañeros y docentes. Además asiste a un espacio terapéutico de psicología y psiquiatría, ya que en ocasiones se angustia por el tiempo que lleva en el hogar, lo cual afecta su estado de ánimo. En el último tiempo ha logrado avances muy significativos en esta área.