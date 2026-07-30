De lector compulsivo a maestro del suspenso: la historia de Diego Muzzio y su nueva nouvelle

'El Intercesor', nouvelle del escritor argentino Diego Muzzio.

Uno de los aspectos más logrados de la nouvelle es la ceguera del teniente Vidal y el enigma en torno a las criaturas que emergen del salitral. Muzzio asegura que la ceguera de este personaje se trató principalmente de una decisión técnica para evitar la descripción explícita de lo monstruoso. "Escapar de la descripción, escapar de la confrontación directa es lo que provoca miedo", dice Diego.

Muzzio se define como un fanático selectivo del género terror, y suele inspirarse mucho de autores clásicos como H. P. Lovecraft: "No me gusta citar mucho a los autores porque siempre me olvido de algunos que fueron y siguen siendo muy importantes, como por ejemplo Lovecraft, Stevenson, Conrad, Melville, Borges, Bioy Casares, Quiroga, entre otros. Hay muchísimos, uno se va llenando de todo lo que va leyendo".

Además, Muzzio reconoce que el género terror en Argentina está creciendo y que se combina con otros géneros como el horror, el realismo mágico, etc. "Existen algunos autores que no se pueden encasillar en un solo género, pero por ejemplo Mariana Enríquez está bien centrada en el gótico", opina el escritor argentino.

Para Muzzio, en el género terror, recargar la narración con detalles visuales le resta suspenso, interrumpe el desarrollo de la historia y destruye el misterio. Por ello, en 'El Intercesor' optó por abordar el horror a través de los sentidos indirectos como los sonidos, los olores y las reacciones psicológicas de quienes lo presencian.

En 'El Intercesor', Muzzio aborda el terror a través de los sentidos.

La ilustración como un plus en el género de terror

Uno de los detalles que más llaman la atención de esta edición de 'El Intercesor' es la presencia de ilustraciones que estuvieron a cargo de Julián de la Mota. Estos dibujos surigieron como una idea y propuesta de la editorial Minotauro, y el autor aceptó casi de inmediato.

"Me parece que hizo un trabajo magnífico. Obviamente que los dos estábamos de acuerdo, y supo interpretar a la perfección el ambiente del fortín y del salitral. Es un trabajo genial, es un trabajo espectacular", opina.