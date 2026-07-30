Su obsesión por la lectura cuando era niño hizo que de grande se convirtiera en escritor. El bonaerense Diego Muzzio presentó 'El Intercesor' (Minotauro), una nouvelle que mezcla historia argentina, con suspenso, misterio y terror.
De lector compulsivo a maestro del suspenso: la historia de Diego Muzzio y su nueva nouvelle
El escritor argentino Diego Muzzio explica cómo surgió su novela 'El Intercesor' y cómo logra generar atmósferas y contextos de suspenso
De lector compulsivo a la reescritura de un proyecto fallido
Diego asegura que la escritura comenzó de forma casi lúdica en su vida, la cual estuvo impulsada por ser un lector compulsivo desde la infancia. Con el paso de los años comenzó a formar parte de talleres literarios, y eso le ayudó a consolidar la escritura como un oficio.
La creación de su nouvelle 'El Intercesor' no fue lineal, ya que la historia nació como un borrador de una novela más extensa. Muzzio notaba que el ritmo se volvía denso y el tono era muy opresivo. En lugar de borrar y eliminar todo lo que tenía, optó por rescatar algunos elementos de la misma, como por ejemplo la atmósfera sombría de la Buenos Aires azotada por la fiebre amarilla.
Uno de los aspectos más logrados de la nouvelle es la ceguera del teniente Vidal y el enigma en torno a las criaturas que emergen del salitral. Muzzio asegura que la ceguera de este personaje se trató principalmente de una decisión técnica para evitar la descripción explícita de lo monstruoso. "Escapar de la descripción, escapar de la confrontación directa es lo que provoca miedo", dice Diego.
Muzzio se define como un fanático selectivo del género terror, y suele inspirarse mucho de autores clásicos como H. P. Lovecraft: "No me gusta citar mucho a los autores porque siempre me olvido de algunos que fueron y siguen siendo muy importantes, como por ejemplo Lovecraft, Stevenson, Conrad, Melville, Borges, Bioy Casares, Quiroga, entre otros. Hay muchísimos, uno se va llenando de todo lo que va leyendo".
Además, Muzzio reconoce que el género terror en Argentina está creciendo y que se combina con otros géneros como el horror, el realismo mágico, etc. "Existen algunos autores que no se pueden encasillar en un solo género, pero por ejemplo Mariana Enríquez está bien centrada en el gótico", opina el escritor argentino.
Para Muzzio, en el género terror, recargar la narración con detalles visuales le resta suspenso, interrumpe el desarrollo de la historia y destruye el misterio. Por ello, en 'El Intercesor' optó por abordar el horror a través de los sentidos indirectos como los sonidos, los olores y las reacciones psicológicas de quienes lo presencian.
La ilustración como un plus en el género de terror
Uno de los detalles que más llaman la atención de esta edición de 'El Intercesor' es la presencia de ilustraciones que estuvieron a cargo de Julián de la Mota. Estos dibujos surigieron como una idea y propuesta de la editorial Minotauro, y el autor aceptó casi de inmediato.
"Me parece que hizo un trabajo magnífico. Obviamente que los dos estábamos de acuerdo, y supo interpretar a la perfección el ambiente del fortín y del salitral. Es un trabajo genial, es un trabajo espectacular", opina.
En pocas palabras
- Diego Muzzio: Presenta su nouvelle "El Intercesor", que mezcla historia argentina, suspenso, misterio y terror.
- Inspiración y Técnica: Muzzio se inspira en clásicos del terror y utiliza la sugerencia de lo monstruoso para generar miedo.
- Género en Argentina: El escritor destaca el crecimiento del terror en Argentina, combinado con otros géneros y la importancia de la ilustración.