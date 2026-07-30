Colocar romero con flores bajo la almohada: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Inhalar suavemente el aroma del romero durante la noche actúa sobre el sistema nervioso central, ayudando a disminuir la producción de cortisol (la hormona del estrés) y favoreciendo la relajación muscular antes de conciliar el sueño.

El aroma del romero también está asociado desde la antigüedad con la memoria y la claridad mental, lo que ayuda a despejar la mente cansada y reducir la sensación de "niebla cerebral" o fatiga al despertar por la mañana.

Esta es una opción natural, económica y agradable.

Como si todo fuera poco, para quienes sufren de tensión acumulada o ligeras dificultades para relajarse tras una larga jornada, este truco casero ofrece una alternativa aromática que promueve un microclima de serenidad en la habitación.

Aunque no sustituye ningún tratamiento médico para trastornos graves del sueño, colocar romero debajo de la almohada es una opción natural, económica y agradable para transformar tus noches. ¿Estás listo para intentarlo?

Paso a paso: cómo realizar este truco casero