Colocar romero con flores bajo la almohada: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El uso de remedios naturales para mejorar la calidad del sueño y reducir el estrés ha ganado una popularidad inmensa en los últimos años. Entre los trucos más comentados en foros de bienestar y consejos de hogar, destaca uno por su sencillez y fragancia: colocar una ramita de romero debajo de la almohada.
Al estar debajo de la almohada, el ligero calor que desprende nuestro cuerpo y el movimiento al dormir ayudan a que las hojas liberen sus aceites esenciales de forma gradual.
Por qué colocar romero debajo de la almohada
El principal motivo por el que se recomienda colocar esta planta cerca de la cabeza al dormir es su alto contenido de eucaliptol, alcanfor y alfa-pineno. Estos son compuestos orgánicos naturales presentes en el aceite esencial del romero.
Inhalar suavemente el aroma del romero durante la noche actúa sobre el sistema nervioso central, ayudando a disminuir la producción de cortisol (la hormona del estrés) y favoreciendo la relajación muscular antes de conciliar el sueño.
El aroma del romero también está asociado desde la antigüedad con la memoria y la claridad mental, lo que ayuda a despejar la mente cansada y reducir la sensación de "niebla cerebral" o fatiga al despertar por la mañana.
Como si todo fuera poco, para quienes sufren de tensión acumulada o ligeras dificultades para relajarse tras una larga jornada, este truco casero ofrece una alternativa aromática que promueve un microclima de serenidad en la habitación.
Aunque no sustituye ningún tratamiento médico para trastornos graves del sueño, colocar romero debajo de la almohada es una opción natural, económica y agradable para transformar tus noches. ¿Estás listo para intentarlo?
Paso a paso: cómo realizar este truco casero
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Usa una bolsita de tela: coloca dos o tres ramitas frescas o secas en una pequeña bolsa de lino o algodón. Esto evita que los aceites o las hojas sueltas manchen la funda de la almohada o te pinchen al dormir.
Renovación constante: las hojas van perdiendo su potencia aromática con el paso de los días. Se recomienda cambiarlas cada 7 o 10 días para mantener el efecto terapéutico.
Precaución con la piel: evita que la planta toque directamente tu rostro, ya que el aceite concentrado de las hojas podría causar una leve irritación en pieles sensibles.
En pocas palabras
- Romero bajo la almohada: facilita la relajación y reduce el estrés al liberar aceites esenciales.
- Beneficios para el sueño: ayuda a disminuir el cortisol y mejora la claridad mental al despertar.
- Recomendaciones de uso: utilizar en bolsitas de tela y renovar cada 7-10 días para mantener el efecto.