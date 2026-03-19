Colocar hojas de eucalipto debajo de la almohada: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Si sufres de resfriados comunes o congestión nasal leve, inhalar suavemente el aroma del eucalipto ayuda a abrir las vías respiratorias. Actúa como un expectorante suave que facilita la entrada de aire.

El aroma del eucalipto está asociado con la limpieza y la frescura, lo que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad antes de conciliar el sueño.

eucalipto2 Las hojas de eucalipto pueden reducir los niveles de estrés y ansiedad.

Como si todo fuera poco, y para quienes padecen rinitis o alergias al polen, el aroma refrescante puede reducir la sensación de "nariz tapada" y mejorar la ventilación pulmonar sin necesidad de recurrir a fármacos fuertes de inmediato.

Aunque no sustituye un tratamiento médico para infecciones graves, colocar hojas de eucalipto debajo de la almohada es una alternativa natural, económica y agradable para mejorar el microclima de tu habitación. ¿Estás listo para intentarlo?

Paso a paso: cómo realizar este truco casero