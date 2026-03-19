Colocar hojas de eucalipto debajo de la almohada: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El uso de remedios naturales para mejorar la calidad del sueño y la respiración ha ganado una popularidad inmensa en los últimos años. Entre los trucos más comentados en foros de bienestar y consejos de hogar, destaca uno por su sencillez y frescura: colocar hojas de eucalipto debajo de la almohada.
Al estar debajo de la almohada, el ligero calor que desprende nuestro cuerpo y el movimiento al dormir ayudan a que las hojas liberen sus vapores de forma gradual.
Por qué colocar hojas de eucalipto debajo de la almohada
El principal motivo por el que se recomienda colocar estas hojas cerca de la cabeza al dormir es el eucaliptol (o cineol). Este es un compuesto orgánico natural que se encuentra en el aceite esencial de la planta.
Si sufres de resfriados comunes o congestión nasal leve, inhalar suavemente el aroma del eucalipto ayuda a abrir las vías respiratorias. Actúa como un expectorante suave que facilita la entrada de aire.
El aroma del eucalipto está asociado con la limpieza y la frescura, lo que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad antes de conciliar el sueño.
Como si todo fuera poco, y para quienes padecen rinitis o alergias al polen, el aroma refrescante puede reducir la sensación de "nariz tapada" y mejorar la ventilación pulmonar sin necesidad de recurrir a fármacos fuertes de inmediato.
Aunque no sustituye un tratamiento médico para infecciones graves, colocar hojas de eucalipto debajo de la almohada es una alternativa natural, económica y agradable para mejorar el microclima de tu habitación. ¿Estás listo para intentarlo?
Paso a paso: cómo realizar este truco casero
- Usa una bolsita de tela: coloca las hojas frescas o secas en una pequeña bolsa de lino o algodón. Esto evita que los aceites manchen la funda de la almohada.
- Renovación constante: las hojas pierden su potencia aromática con el paso de los días. Se recomienda cambiarlas cada 3 o 4 días para mantener el efecto terapéutico.
- Precaución con la piel: evita que las hojas toquen directamente tu rostro, ya que el aceite concentrado podría causar una leve irritación en pieles sensibles.