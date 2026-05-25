Mercado Libre sorprende a todos y rebaja este cargador portátil compatible con iPhone, Samsung, Xiaomi y otros teléfonos

cargador portatil 1 Cargador portátil de oferta en Mercado Libre.

La capacidad de almacenamiento de este modelo se sustenta en una batería de ion-litio de 10.000 mAh. Este volumen de carga es ideal para abastecer por completo la batería de diversos teléfonos, tabletas, relojes inteligentes o auriculares inalámbricos. Además, el cargador incorpora una tecnología de carga rápida de 22.5 W, complementada con un voltaje de salida regulado en 5V y 3A, lo que agiliza significativamente los tiempos de espera.

Una de las principales ventajas de este cargador portátil es su amplia compatibilidad y su configuración de conexiones físicas. El diseño del armazón incluye tres puertos integrados: una toma de tipo USB-C y dos conectores tradicionales USB-A, todos destinados a la salida de energía.

cargador portatil 2 Cargador portátil de oferta en Mercado Libre.

Asimismo, el equipo destaca por incorporar cuatro cables integrados en su propia estructura. Entre ellos, se encuentra un cable de entrada USB-A para recargar el propio banco de energía, y tres cables de salida con terminales USB-C, Lightning (compatible con iPhone) y Micro-USB.

Esta diversidad de interfaces físicas convierte al dispositivo en una solución universal apta para marcas líderes como Apple, Samsung y Xiaomi, entre otras.

cargador portatil mercado libre Mercado Libre pone de oferta este cargador portátil.

El Alpina KJ-C15 se perfila como un cargador portátil compacto e integral que cualquiera de nosotros debe tener. Por tiempo limitado, Mercado Libre le aplicó una importante rebaja y lo ofrece en su tienda a tan solo $25.344. Además, pagando con Mercado Pago, podemos acceder a un descuento extra del 20%.