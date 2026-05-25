Mercado Libre puso en rebaja uno de los accesorios tecnológicos imprescindibles para cualquier persona que depende de su teléfono: un cargador portátil. Este artefacto de oferta no solo servirá para cuando nuestro iPhone, Samsung o Xiaomi se quede sin carga, sino que también es útil para cargar tablets, auriculares y hasta smartwatches.
Mercado Libre sorprende a todos y rebaja este cargador portátil compatible con iPhone, Samsung, Xiaomi y otros teléfonos
Si estás cansado de que tu teléfono se quede sin batería, este cargador portátil que está de oferta en Mercado Libre es ideal para vos
El cargador portátil multiuso que está de oferta en Mercado Libre
Al momento de comprar un accesorio de carga inalámbrica y portátil, tenemos múltiples opciones. Pero Mercado Libre nos trae una alternativa con buena relación precio-calidad, por lo que se trata de una oportunidad que no podemos dejar pasar.
El Power Bank Alpina KJ-C15 es un dispositivo de almacenamiento de energía diseñado para ofrecer una conectividad óptima, portabilidad y un rendimiento eficiente en el abastecimiento de múltiples equipos tecnológicos de uso diario.
La capacidad de almacenamiento de este modelo se sustenta en una batería de ion-litio de 10.000 mAh. Este volumen de carga es ideal para abastecer por completo la batería de diversos teléfonos, tabletas, relojes inteligentes o auriculares inalámbricos. Además, el cargador incorpora una tecnología de carga rápida de 22.5 W, complementada con un voltaje de salida regulado en 5V y 3A, lo que agiliza significativamente los tiempos de espera.
Una de las principales ventajas de este cargador portátil es su amplia compatibilidad y su configuración de conexiones físicas. El diseño del armazón incluye tres puertos integrados: una toma de tipo USB-C y dos conectores tradicionales USB-A, todos destinados a la salida de energía.
Asimismo, el equipo destaca por incorporar cuatro cables integrados en su propia estructura. Entre ellos, se encuentra un cable de entrada USB-A para recargar el propio banco de energía, y tres cables de salida con terminales USB-C, Lightning (compatible con iPhone) y Micro-USB.
Esta diversidad de interfaces físicas convierte al dispositivo en una solución universal apta para marcas líderes como Apple, Samsung y Xiaomi, entre otras.
El Alpina KJ-C15 se perfila como un cargador portátil compacto e integral que cualquiera de nosotros debe tener. Por tiempo limitado, Mercado Libre le aplicó una importante rebaja y lo ofrece en su tienda a tan solo $25.344. Además, pagando con Mercado Pago, podemos acceder a un descuento extra del 20%.