Mercado Libre remata el último iPhone: rebaja de $500.000, descuento con Plan Canje y pago en cuotas sin interés

Como si fuera poco, también existe la posibilidad de acceder al Plan Canje, entregando tu teléfono como forma de pago, reduciendo drásticamente el precio final del iPhone 17. Para saber con precisión cuál es el descuento, tenés que ingresar las características de tu smartphone y Mercado Libre te informará de cuánto es la rebaja final.

iphone 17 Este iPhone está de oferta en Mercado Libre.

Características del iPhone 17 que está de oferta en Mercado Libre

Según explica el medio especializado Xataka, el iPhone 17 se presenta con innovaciones sustanciales tanto en su arquitectura visual como en su rendimiento interno, en comparación de su predecesor, el iPhone 16.

Uno de los cambios más aplaudidos en esta generación se encuentra en su apartado frontal. La pantalla del equipo crece hasta las 6,3 pulgadas, incorporando un panel LTPO OLED Super Retina XDR que, finalmente, adopta la tan esperada tasa de refresco adaptativa de 120 Hz.

Además, el panel alcanza un nivel de brillo máximo deslumbrante de 3.000 nits y se encuentra protegido por una nueva generación del cristal Ceramic Shield, el cual promete ser notablemente más resistente frente a caídas y arañazos cotidianos.

teléfonos iphone 17 iPhone 17

En lo que respecta a la potencia, el iPhone 17 está impulsado por el nuevo procesador Apple A19, fabricado bajo una arquitectura de tres nanómetros. Este microchip no solo asegura un rendimiento espectacular para gestionar tareas exigentes y videojuegos de alta carga gráfica, sino que también optimiza el consumo energético.

Finalmente, el módulo fotográfico experimenta mejoras significativas. La configuración trasera incluye un sensor principal de 48 MP, un lente ultra gran angular que también da el salto a los 48 MP y una cámara frontal de 18 MP.