Independiente Rivadavia aseguró el primer puesto del Grupo C de la Copa Libertadores.

El camino hacia este objetivo comenzará el jueves. Desde las 19, en Caracas, Independiente Rivadavia se verá las caras con Deportivo La Guaira (en Mendoza el partido terminó 4-1 a favor del Azul). El sexto, y último partido de la fase de grupos, será ante Bolívar el miércoles 27 de mayo.

Independiente Rivadavia aseguró el primer puesto del Grupo C

Independiente Rivadavia suma, hasta el momento, 10 puntos en sus primeros cuatro partidos en la Copa Libertadores. Esto producto de tres triunfos (Bolívar, Fluminense -en Brasil- y La Guaira) y un empate con Fluminense en Mendoza.

Bolívar y el elenco brasilero tienen 5 (los bolivianos están segundos por diferencia de gol). Debido a que a ambos le resta un partido por delante, es imposible que logren superar en la tabla a la Lepra.

Grupo C Copa Libertadores Así quedó el Grupo C tras el triunfo de Fluminense ante Bolívar.

Al Grupo C lo cierra Deportivo La Guaira. El elenco venezolano, que tiene que jugar de local con Independiente Rivadavia y de visitante con Fluminense, acumulan hasta el momento dos unidades.

Ahora el objetivo del equipo de Alfredo Berti es claro: sumar la mayor cantidad de puntos posibles ante el elenco venezolano y Bolívar. Esto le permitiría al Azul, en caso de seguir avanzando en la Copa Libertadores, definir de local en caso de cruzarse con otro equipo que haya ganado su zona.