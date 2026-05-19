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Independiente Rivadavia aseguró el primer puesto del Grupo C de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia, que tiene dos partidos por delante, aseguró el primer puesto del Grupo C de la Copa Libertadores tras la victoria de Fluminense

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia aseguró el primer puesto del Grupo C de la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia aseguró el primer puesto del Grupo C de la Copa Libertadores.

Foto: Cristian Lozano / Diario UNO.

En el Maracaná, Fluminense venció 2-1 a Bolívar por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. De esta manera Independiente Rivadavia aseguró, automáticamente, el primer puesto de la tabla de posiciones. Luego de haber abrochado su clasificación en el empate con el Tricolor, la Lepra jugará los octavos de final de la competencia definiendo la serie en condición de local.

Ahora el elenco comandado por Alfredo Berti, que este martes por la mañana partió rumbo a Venezuela, intentará seguir sumando para posicionarse entre los mejores primeros del torneo de clubes más importante del continente.

Fluminense 2-1 Bolívar
Fluminense le gan&oacute; 2-1 a Bol&iacute;var en el Maracan&aacute;.

Fluminense le ganó 2-1 a Bolívar en el Maracaná.

El camino hacia este objetivo comenzará el jueves. Desde las 19, en Caracas, Independiente Rivadavia se verá las caras con Deportivo La Guaira (en Mendoza el partido terminó 4-1 a favor del Azul). El sexto, y último partido de la fase de grupos, será ante Bolívar el miércoles 27 de mayo.

Independiente Rivadavia aseguró el primer puesto del Grupo C

Independiente Rivadavia suma, hasta el momento, 10 puntos en sus primeros cuatro partidos en la Copa Libertadores. Esto producto de tres triunfos (Bolívar, Fluminense -en Brasil- y La Guaira) y un empate con Fluminense en Mendoza.

Bolívar y el elenco brasilero tienen 5 (los bolivianos están segundos por diferencia de gol). Debido a que a ambos le resta un partido por delante, es imposible que logren superar en la tabla a la Lepra.

Grupo C Copa Libertadores
As&iacute; qued&oacute; el Grupo C tras el triunfo de Fluminense ante Bol&iacute;var.

Así quedó el Grupo C tras el triunfo de Fluminense ante Bolívar.

Al Grupo C lo cierra Deportivo La Guaira. El elenco venezolano, que tiene que jugar de local con Independiente Rivadavia y de visitante con Fluminense, acumulan hasta el momento dos unidades.

Ahora el objetivo del equipo de Alfredo Berti es claro: sumar la mayor cantidad de puntos posibles ante el elenco venezolano y Bolívar. Esto le permitiría al Azul, en caso de seguir avanzando en la Copa Libertadores, definir de local en caso de cruzarse con otro equipo que haya ganado su zona.

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