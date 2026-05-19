Hizo el gol que mandó a River al descenso y habló de la final del domingo: "El morbo..."

Guillermo Farré: el "morbo" y el recuerdo de una hazaña inolvidable

Guillermo Farré fue tajante al hablar del morbo que envuelve a la final que se jugará el próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes: “El morbo lo generan ustedes poniendo arriba de la mesa lo que sucedió en el 2011. Para River todo el morbo que se le genera de decir: ‘Uy, otra vez en una final con Belgrano’. La realidad es que es totalmente distinto".

"Lo que pasó aquella vez no se va a volver a repetir. Se vivió como un momento muy emblemático porque no solamente se jugaba una final, sino un ascenso para nosotros y un descenso para River. Ahora se puede ganar o perder, pero ninguno quedaría tan malherido", sumó quien también supo ser DT del Pirata.

Sobre el mismo tema, sumó: "Para River perder una final no sería tan drástico como en aquel entonces. Cuando se habla de Belgrano-River desde aquel entonces no deja de ser particular, tiene su morbosidad para la jerga futbolística y el hincha. Se juegan otras cosas y es otra cuestión".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiolared/status/2056538674251141293&partner=&hide_thread=false “Se puede ganar o perder pero ninguno de los dos quedarían tan heridos. Pero un River vs. Belgrano no deja de ser particular”, Guillermo Farré en #Futbol910 con @hugorbalassone y equipo | https://t.co/AuI07f8u0b — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) May 19, 2026

Farré y el recuerdo del descenso de River

Mirando sobre su hombro, Farré se refirió a lo vivido en 2011: "No veo la hora de que llegue el domingo para estar expectante y lograr lo que tanto queremos todos. Todo eso le da más mérito a lo que nosotros hemos hecho".

Retrocediendo a la previa de aquel partido en el Monumental, soltó: "En la previa lo sabíamos: que iba a ser imposible, que Grondona no iba a dejar descender a River y millones de cosas para que no pudiéramos ascender. En el almuerzo salió esa conversación y dijimos: ‘Muchachos, no les demos motivos. Es un partido, somos 11 contra 11. Tenemos que jugar el partido perfecto, no hagamos cagadas. No hagamos nada para que el árbitro te cobre un penal’".

"Y bueno, a los 20 minutos el Chiqui Pérez mete una patada que ahí dije: ‘Todo lo que se decía no pareció ser tan certero, ¿no?’. La realidad es que fuimos al partido sabiendo que iba a estar toda la vista puesta y todo para que nosotros no ascendiéramos y lo beneficien a River. Conjuntamente con no poder dormir a la noche porque se metieron hinchas al hotel a tirar bombas de humo, saltaron las alarmas de incendio. Todo fue un poco caótico y la dio más épica a lo que se logró después”, sentenció Farré.