El piloto Juan Cruz Yacopini se quedó con el Premio Huarpe de automovilismo este lunes en la ceremonia que se realizó en el Cine Teatro Plaza. Camila, la hermana del joven de 26 años recibió la distinción en su nombre.
El video emotivo de Juan Cruz Yacopini tras ganar el Premio Huarpe
Juan Cruz Yacopini se mostró emocionado tras ganar el Premio Huarpe de automovilismo. Camila, la hermana del joven de 26 años recibió la distinción en su nombre
El Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza entregó los premios como lo hace tradicionalmente todos los años. La edición del 2026 coincidió con el 80° aniversario de la Cruz al Mérito Deportivo y de esta institución. Yacopini, quien se recupera de un accidente sufrido el 19 de diciembre de 2025 en El Carrizal, se quedó con una de las 61 distinciones.
Camila, la hermana de Yacopini (durante el 2024 y el 2025 se consagró campeón mundial de Bajas) le dijo a Canal 7 Mendoza: "Quería agradecer el reconocimiento que le dieron a mi hermano, que para nosotros es muy importante. La verdad que el año pasado dio frutos todo su esfuerzo, dedicación y perseverancia que tiene por su pasión al deporte. Como él ha luchado siempre por su sueño y ha logrado lo del 2025, está ahora luchando con su vida por volver a ser él y también lucha por su sueño, que es subirse al auto, como bien dijo en el video que salió recién".
"La verdad es que es un orgullo y también quiero agradecer a todo el mundo que ha rezado porque el milagro está pasando, estamos todos felices, verlo parado hablando es algo lindo. Les agradezco a los mendocinos de corazón", añadió.
La emoción de Juan Cruz Yacopini tras recibir el Premio Huarpe
"Estoy muy feliz de haber sido nominado a los Premios Huarpe 2025. Quiero felicitar a mis compañeros de terna, Julián (Santero) y Tomás (Vitar) que han tenido un gran año al igual que el mío, pero no sólo quiero quedarme ahí, también quiero felicitar a todos los otros deportistas que están nominados. Hemos hecho todos un gran año y nos hemos esforzado un montón para estar acá y hay un montón de deportistas que no están nominados pero se esfuerzan igual que nosotros así que quiero extender mi felicitación para todos ellos. Estoy pasando por un momento muy duro y mi esfuerzo de entrenar todos los días sigue igual que antes, pero no estoy pudiendo correr en auto, mi sueño es poder volver a subirme al auto y estoy esforzándome día a día", dijo Yacopini en el video que posteó el periodista Franco Ballabriga y que fue exhibido en la gala.
Así fue el accidente que sufrió Juan Cruz Yacopini
Antes de viajar a Arabia Saudita para competir en el Rally Dakar, Juan Cruz Yacopini sufrió un gravísimo accidente mientras estaba en el Dique El Carrizal. El hecho ocurrió cuando el piloto saltó al agua desde su lancha, sufriendo una lesión medular.
La salud de Juan Cruz Yacopini se agravó cuando, durante el traslado sanitario, padeció un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a una intervención médica de urgencia.
Ahora se recupera y ha mostrado una gran mejoría, algo que pone muy feliz a sus seguidores y a los mendocinos