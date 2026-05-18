El mendocino Fabrizio Maggini volvió a ser protagonista en el TC Mouras, la tercera categoría en importancia en la escalera hacia el Turismo Carretera, al finalizar en la tercera colocación la quinta fecha del campeonato, disputada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El mendocino Fabrizio Maggini subió otra vez al podio en el TC Mouras
Fabrizio Maggini cerró otro gran fin de semana al finalizar 3ro en la 5ta fecha, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Sumó su tercer podio de la temporada.
De esta manera, el representante del Valle de Uco sumó su tercer podio en las primeras cinco fechas de la temporada, luego de haber conseguido la victoria en la apertura del campeonato y otro tercer puesto en la segunda competencia del año.
Maggini mostró un gran rendimiento desde el inicio del fin de semana, siendo competitivo tanto en los entrenamientos como en la clasificación. Sin embargo, en la serie sufrió un toque con su compañero de equipo, Thiago Falivene, situación que lo obligó a abandonar y condicionó sus posibilidades para la final.
En la competencia, el mendocino debió largar desde el fondo de la grilla, pero gracias a un manejo sólido, sin errores y con un gran ritmo de carrera, logró avanzar posiciones y cruzar la bandera a cuadros en la cuarta colocación.
Posteriormente, tras la exclusión técnica del ganador de la competencia, Fabrizio Maggini avanzó un puesto en la clasificación y ascendió hasta la tercera colocación.
La satisfacción de Fabrizio Maggini tras subir al podio en La Plata
“Tuvimos un gran auto durante todo el fin de semana. En la serie, un toque con nuestro compañero nos relegó y no nos permitió terminar más adelante. En la final pudimos remontar y finalizar cuartos en pista. Una vez terminada la competencia, logramos avanzar un puesto tras la exclusión del ganador y así cerrar un gran P3, que refleja el rendimiento que tuvimos durante toda la fecha. Gracias a todo el Rus Med Team por el enorme trabajo. Vamos a buscar revalidar este podio en la próxima fecha", indicó Maggini tras la competencia que lo ubica en la tercera colocación del campeonato.
La próxima fecha, sexta del certamen, se disputará el 6 y 7 de junio, nuevamente en el autódromo de La Plata.