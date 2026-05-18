El mendocino Fabrizio Maggini subió otra vez al podio en el TC Mouras

Maggini mostró un gran rendimiento desde el inicio del fin de semana, siendo competitivo tanto en los entrenamientos como en la clasificación. Sin embargo, en la serie sufrió un toque con su compañero de equipo, Thiago Falivene, situación que lo obligó a abandonar y condicionó sus posibilidades para la final.

En la competencia, el mendocino debió largar desde el fondo de la grilla, pero gracias a un manejo sólido, sin errores y con un gran ritmo de carrera, logró avanzar posiciones y cruzar la bandera a cuadros en la cuarta colocación.

Posteriormente, tras la exclusión técnica del ganador de la competencia, Fabrizio Maggini avanzó un puesto en la clasificación y ascendió hasta la tercera colocación.

maggini 2 El piloto del Valle de Uco es protagonista en el TC Mouras.

La satisfacción de Fabrizio Maggini tras subir al podio en La Plata

“Tuvimos un gran auto durante todo el fin de semana. En la serie, un toque con nuestro compañero nos relegó y no nos permitió terminar más adelante. En la final pudimos remontar y finalizar cuartos en pista. Una vez terminada la competencia, logramos avanzar un puesto tras la exclusión del ganador y así cerrar un gran P3, que refleja el rendimiento que tuvimos durante toda la fecha. Gracias a todo el Rus Med Team por el enorme trabajo. Vamos a buscar revalidar este podio en la próxima fecha", indicó Maggini tras la competencia que lo ubica en la tercera colocación del campeonato.

La próxima fecha, sexta del certamen, se disputará el 6 y 7 de junio, nuevamente en el autódromo de La Plata.