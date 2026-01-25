Fabrizio Maggini logró una victoria histórica en su debut en el TC Mouras, en La Plata

El domingo fue determinante. En la serie clasificatoria, Fabrizio protagonizó una gran remontada y finalizó segundo, resultado que le permitió largar desde la primera fila la final.

En la competencia final, el piloto mendocino tuvo una excelente largada y rápidamente se adueñó de la punta, posición que defendió con autoridad hasta la bandera a cuadros. Primero soportó los ataques de Nicolás Jaime y luego los de Santino Ortiz, demostrando solidez, inteligencia y experiencia para sostener el liderazgo.

"Veníamos con un proyecto de menos a más. Nuestro objetivo era estar entre los diez y ya con eso estábamos satisfechos. Por eso este triunfo es un logro impensado para mí, para mi viejo, para toda la familia, el equipo y los sponsors" (Fabrizio Maggini).

Sobre la maniobra clave de la carrera, el ganador explicó: “Tuvimos una buena largada, se quedó un poco Jaime y aprovechamos. Después fue cuestión de cubrir a los que venían atrás, defender y aguantar hasta el final”.

El festejo fue completo, con el podio, la copa, el champagne y la familia acompañando un momento inolvidable. “Estoy muy contento por el resultado. Esto recién empieza y vamos a ir a pelear el campeonato”, concluyó el mendocino.

Un triunfo con valor histórico

La victoria de Fabrizio Maggini tiene un significado especial para el automovilismo mendocino. La última vez que un piloto de la provincia ganó en el TC Mouras fue el 26 de julio de 2015, cuando Julián Santero, quien luego se consagraría campeón de la categoría, se impuso en la octava fecha disputada en La Plata.

De esta manera, el triunfo de Maggini no solo marca un debut soñado, sino también el regreso de Mendoza a lo más alto del TC Mouras tras más de una década.

Los antecedentes de Fabrizio Maggini

Con 22 años, Fabrizio Maggini cuenta con una sólida trayectoria en el automovilismo nacional. Sus inicios se dieron en las Categorías Tradicionales, para luego continuar en el TC Cuyano, donde se consagró campeón en la temporada 2024.

Posteriormente, dio el salto al Procar 4000, categoría en la que el año pasado completó una destacada actuación, finalizando en el quinto puesto del campeonato, experiencia que resultó clave en su preparación para el desembarco en el TC Mouras.

La victoria representa un comienzo de temporada ideal tanto para Fabrizio como para Maggini Motorsport, que se posicionan como protagonistas desde la primera fecha en una de las categorías más competitivas del automovilismo argentino.