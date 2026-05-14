Por error, muchas personas creen que la previa de invierno es la mejor época para podar una sansevieria o lengua de suegra. Sin embargo, esta tarea de jardinería debe postergarse unos meses. A continuación, te diré cuál es la mejor temporada para realizarla y cuáles son las precauciones a tomar antes de cortar las hojas de la mencionada suculenta.
Ni mayo ni junio: cuál es el mejor mes del año para podar una sansevieria o lengua de suegra
Quien tenga una sansevieria o lengua de suegra en casa deberá saber cuándo realizar la poda de la planta para no dañarla
Cuál es el mejor momento del año para podar una sansevieria o lengua de suegra
En la sansevieria, la regla de oro es la observación y la paciencia. Cortar hojas por costumbre solo consigue debilitar el ejemplar y crear vías de entrada para infecciones innecesarias.
El calendario juega un papel determinante en el éxito de este proceso. A diferencia de lo que muchos suponen, no es recomendable realizar esta tarea de jardinería en cualquier momento. La ventana ideal para podar se sitúa a finales de la primavera y durante el verano, es decir, en noviembre, diciembre y parte de enero.
En estos meses de clima templado y cálido, la lengua de suegra se encuentra en su fase de crecimiento activo, lo que permite que las heridas de los cortes cicatricen con mayor rapidez y eficacia.
Por el contrario, se debe evitar intervenir durante el otoño o el invierno, ya que el frío ralentiza la recuperación y aumenta exponencialmente el riesgo de enfermedades fúngicas. Por ende, ni en mayo ni en junio debemos realizar esta tarea de jardinería.
La poda debe limitarse exclusivamente a retirar hojas que estén quebradas, deformes o que presenten manchas extensas. Es un error frecuente intentar achicar la planta recortando solo las puntas para darle forma: estéticamente, estas puntas nunca volverán a afinarse. Por ello, la técnica correcta consiste en retirar la hoja completa desde su base, realizando un corte firme a nivel del sustrato, con cuidado de no dañar el rizoma.
La higiene es el último pilar de una poda exitosa para la sansevieria. Siempre se deben emplear herramientas perfectamente afiladas y desinfectadas para garantizar un tajo limpio y sin desgarros. Una vez finalizada la intervención, es vital dejar que la herida cicatrice al aire libre y evitar el riego inmediato de la zona para prevenir pudriciones.
Con estos cuidados de jardinería, la sansevieria se mantendrá radiante todo el año y evitaremos que la planta se enferme culpa de una poda inadecuada.