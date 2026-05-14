Ni mayo ni junio: cuál es el mejor mes del año para podar una sansevieria o lengua de suegra

En estos meses de clima templado y cálido, la lengua de suegra se encuentra en su fase de crecimiento activo, lo que permite que las heridas de los cortes cicatricen con mayor rapidez y eficacia.

sansevieria lengua de suegra Esta tarea de jardinería no debe realizarse en mayo ni en junio. Foto: Pexels

Por el contrario, se debe evitar intervenir durante el otoño o el invierno, ya que el frío ralentiza la recuperación y aumenta exponencialmente el riesgo de enfermedades fúngicas. Por ende, ni en mayo ni en junio debemos realizar esta tarea de jardinería.

La poda debe limitarse exclusivamente a retirar hojas que estén quebradas, deformes o que presenten manchas extensas. Es un error frecuente intentar achicar la planta recortando solo las puntas para darle forma: estéticamente, estas puntas nunca volverán a afinarse. Por ello, la técnica correcta consiste en retirar la hoja completa desde su base, realizando un corte firme a nivel del sustrato, con cuidado de no dañar el rizoma.

La higiene es el último pilar de una poda exitosa para la sansevieria. Siempre se deben emplear herramientas perfectamente afiladas y desinfectadas para garantizar un tajo limpio y sin desgarros. Una vez finalizada la intervención, es vital dejar que la herida cicatrice al aire libre y evitar el riego inmediato de la zona para prevenir pudriciones.

sansevieria Descubrí cuándo podar una sansevieria o lengua de suegra. Foto: Pexels

Con estos cuidados de jardinería, la sansevieria se mantendrá radiante todo el año y evitaremos que la planta se enferme culpa de una poda inadecuada.