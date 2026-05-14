Misma lesión y un karma: el jugador de River que volvió a romperse los cruzados y será baja por lo que resta del 2026

River volvió a recibir una mala noticia por parte de Agustín Ruberto. El juvenil del Millonario volvió a romperse los ligamentos cruzados y será baja en el equipo del Chacho Coudet para lo que resta de la temporada.
Un jugador de River volvió a sufrir una lesión de gravedad y no podrá jugar lo que resta de la temporada con el Millonario
River volvió a recibir una mala noticia por parte de Agustín Ruberto. El juvenil del Millonario volvió a romperse los ligamentos cruzados y será baja en el equipo del Chacho Coudet para lo que resta de la temporada.
En febrero del 2025, Agustín Ruberto sufrió exactamente la misma lesión, jugando frente a Uruguay con la Selección Argentina Sub 20, en plena competencia del Sudamericano de la categoría. Luego de una larga recuperación, el futbolista de 20 años volvió a sumar minutos este año frente a Tigre, en la derrota 4 a 1 por el Apertura, cuando Marcelo Gallardo aún era el entrenador de River.
Durante el entrenamiento de este martes, previo al duelo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura, Ruberto sintió una molestia en su rodilla izquierda y, luego de realizarse estudios, el parte médico arrojó la dura lesión.
La información se difundió luego del partido ante el Lobo platense ya que antes, el club determinó no dar a conocer la noticia para no opacar el ánimo de los hinchas en la previa del encuentro por el Torneo Apertura.
Desde las redes sociales de River informaron la lesión de Agustín Ruberto y le desearon una pronta recuperación. "¡Fuerza y pronta recuperación, Agus!", escribieron en el posteo junto a una imagen de Agustín Ruberto.
Una vez que se desinflame su rodilla, Ruberto será intervenido quirúrgicamente y comenzará un largo proceso de rehabilitación -por segundo año consecutivo- que lo mantendrá al margen de las canchas al menos entre 8 y 10 meses.