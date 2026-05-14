Misma lesión y un karma: el jugador de River que volvió a romperse los cruzados y será baja por lo que resta del 2026

Ligamentos cruzados: un karma para Agustín Ruberto y River

Durante el entrenamiento de este martes, previo al duelo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura, Ruberto sintió una molestia en su rodilla izquierda y, luego de realizarse estudios, el parte médico arrojó la dura lesión.

La información se difundió luego del partido ante el Lobo platense ya que antes, el club determinó no dar a conocer la noticia para no opacar el ánimo de los hinchas en la previa del encuentro por el Torneo Apertura.

posteo river ruberto

Desde las redes sociales de River informaron la lesión de Agustín Ruberto y le desearon una pronta recuperación. "¡Fuerza y pronta recuperación, Agus!", escribieron en el posteo junto a una imagen de Agustín Ruberto.

Una vez que se desinflame su rodilla, Ruberto será intervenido quirúrgicamente y comenzará un largo proceso de rehabilitación -por segundo año consecutivo- que lo mantendrá al margen de las canchas al menos entre 8 y 10 meses.