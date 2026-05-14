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Cuándo juegan Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP por el Torneo Federal A

FADEP y Huracán Las Heras se enfrentarán entre sí, y el Atlético San Martín jugará de visitante con Argentino de Monte Maíz, en el cierre de la primera rueda

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
FADEP, Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín se preparan para la última fecha dela primera rueda del Federal A.

FADEP, Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín se preparan para la última fecha dela primera rueda del Federal A.

En la continuidad del Torneo Federal A 2026, Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP se preparan para la 9na y última fecha de la primera rueda del Grupo C.

Los 3 representantes mendocinos protagonizarán este domingo el cierre de la primera ronda con la necesidad de sumar puntos para escalar en las posiciones.

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Diego Pozo es el DT de FADEP.

Diego Pozo es el DT de FADEP.

FADEP y Huracán Las Heras en el choque de mendocinos

En esta jornada habrá un esperado choque de equipos mendocinos ya que este domingo 17 de mayo, desde las 11 se enfrentarán FADEP y Huracán Las Heras, en el predio de Russell.

El partido entre los equipos que conducen Diego Pozo y Sergio Arias se jugará solamente con público local.

sergio toti arias dt huracán las heras
Sergio Toti Arias es el entrenador de Huracán Las Heras.

Sergio Toti Arias es el entrenador de Huracán Las Heras.

Será el tercer choque entre mendocinos ya que el primero fue entre Huracán Las Heras y el Atlético San Martín y el segundo fue la pasada semana entre FADEP y el Chacarero.

Atlético San Martín visitará a Argentino de Monte Maiz

El Atlético Club San Martín también jugará este domingo 17, pero desde las 15.30, ante Argentino de Monte Maíz en el estadio Modesto Marrone de esa localidad cordobesa.

Alejando Abaurre san martin.1

Este partido será el segundo partido de Alejandro Abaurre como entrenador del Albirrojo ya que en su debut empató 1 a 1 frente a FADEP.

Así están las posiciones

A una fecha del final de la primera rueda el representante mendocino mejor posicionado es Huracán Las Heras que se ubica 4to con 10 puntos.

El Atlético Club San Martín y FADEP ocupan los últimos puestos con 6 unidades, aunque por diferencia de gol el equipo de Russell está por encima del Chacarero.

tabla fedral a -.

Los 4 primeros del grupo se clasificarán para jugar la Zona Campeonato y del 5to al 9no disputarán la etapa Reválida.

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