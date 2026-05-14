Cuándo juegan Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP por el Torneo Federal A

FADEP y Huracán Las Heras en el choque de mendocinos

En esta jornada habrá un esperado choque de equipos mendocinos ya que este domingo 17 de mayo, desde las 11 se enfrentarán FADEP y Huracán Las Heras, en el predio de Russell.

El partido entre los equipos que conducen Diego Pozo y Sergio Arias se jugará solamente con público local.

sergio toti arias dt huracán las heras Sergio Toti Arias es el entrenador de Huracán Las Heras. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Será el tercer choque entre mendocinos ya que el primero fue entre Huracán Las Heras y el Atlético San Martín y el segundo fue la pasada semana entre FADEP y el Chacarero.

Atlético San Martín visitará a Argentino de Monte Maiz

El Atlético Club San Martín también jugará este domingo 17, pero desde las 15.30, ante Argentino de Monte Maíz en el estadio Modesto Marrone de esa localidad cordobesa.

Alejando Abaurre san martin.1 Foto: Prensa Atlético Club San Martín

Este partido será el segundo partido de Alejandro Abaurre como entrenador del Albirrojo ya que en su debut empató 1 a 1 frente a FADEP.

Así están las posiciones

A una fecha del final de la primera rueda el representante mendocino mejor posicionado es Huracán Las Heras que se ubica 4to con 10 puntos.

El Atlético Club San Martín y FADEP ocupan los últimos puestos con 6 unidades, aunque por diferencia de gol el equipo de Russell está por encima del Chacarero.

tabla fedral a -.

Los 4 primeros del grupo se clasificarán para jugar la Zona Campeonato y del 5to al 9no disputarán la etapa Reválida.