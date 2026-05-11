Torneo Federal A: así quedó realmente la clasificación del grupo de Huracán Las Heras, San Martín y FADEP

Allí se encuentran Huracán Las Heras, San Martín y FADEP, pero una confusión en el encuentro entre Deportivo Rincón y el Chacarero provocaron que la tabla de posiciones quede alterada.

futbol-federal a-deportivo rincon-atletico san martin (1) El partido de la confusión entre Deportivo Rincón y San Martín por el Torneo Federal A. Foto: Gentileza prensa Deportivo Rincón

La confusión en el Torneo Federal A

Por la fecha 7 del Torneo Federal A el Deportivo Rincón recibió en el Estadio Elías Moisés Gómez de la ciudad de Rincón de los Sauces, Neuquén, al Atlético San Martín en un partido que no estuvo exento a las polémicas.

El árbitro Fernando Rekers sancionó penal a favor del León del sur a los 56 minutos del segundo tiempo en un período que se extendió hasta los 63 minutos. El encuentro tuvo interrumpido por un choque de cabezas entre Jair Blanco de Deportivo Rincón y Matías Contreras del Atlético Club San Martín y estuvo diez minutos suspendido.

Fue así que la página Promiedos colocó como ganador al conjunto neuquino por 1 a 0, pero no actualizó la tabla de posiciones. De esta manera y hasta el día de hoy San Martín figura con un punto más, fruto de la confusión por haber caído sobre el final del partido que fue computado por un empate, mientras que Deportivo Rincón tiene en la popular página dos puntos menos que los correspondientes.

Huracán Las Heras Por la octava fecha del Torneo Federal A Huracán Las Heras empató de local con Deportivo Rincón. Foto: Prensa Huracán Las Heras.

Los resultados de los mendocinos en el Torneo Federal A

Los resultados de los tres equipos mendocinos en el Federal A, fecha tras fecha:

Fecha 1: San Martín 0 - Juventud Unida (SL) 0. Costa Brava 3 - FADEP 0. Huracán Las Heras 0 - Argentino MM 0.

Fecha 2: FADEP 2 - Deportivo Rincón 2. Juventud Unida (SL) 2 - Huracán Las Heras 0. Cipolletti 3 - San Martín 0.

Fecha 3: Huracán Las Heras 1 - Cipolletti 1. San Martín 1 - Atenas (RC) 0. FADEP: libre.

Fecha 4: Argentino MM 0 - FADEP 0. Atenas (RC) 0 - FADEP 0. San Martín: libre.

Fecha 5: FADEP 1 - Juventud Unida (SL) 3. Huracán Las Heras 1 - San Martín 1.

Fecha 6: Cipolletti 2 - FADEP 1. San Martín 0 - Costa Brava 0. Huracán Las Heras: libre.

Fecha 7: Costa Brava 1 - Huracán Las Heras 2. FADEP 4 - Atenas (RC) 0. Deportivo Rincón 1 - San Martín 0.

Fecha 8: Huracán Las Heras 1 - Deportivo Rincón 1. San Martín 1 - FADEP 1.



san martin fadep San Martín y FADEP empataron 1 a 1 en la octava fecha del Torneo Federal A.

De esta manera, una vez concluida la fecha 8 la tabla quedó de la siguiente manera: