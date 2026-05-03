Atlético Club San Martín cayó ante Deportivo Rincón en Neuquén en tiempo de descuento

Rodrigo Herrera de penal marcó el gol de penal a los 56’ del segundo tiempo, período que se extendió hasta los 63’ minutos. El encuentro tuvo interrumpido por un choque de cabezas entre Jair Blanco de Deportivo Rincón y Matías Contreras del Atlético Club San Martín y estuvo diez minutos suspendido.

El Chacarero lo perdió sobre el final y se vino con las manos vacías

Atlético Club San Martín, venía de igualar sin goles de local ante Costa Brava y lleva tres partidos sin ganar, con dos derrotas y un empate.

El conjunto dirigido por Christian Corrales, suma 6 unidades y está octavo (un triunfo, tres empates y dos derrotas),

Lo que viene para el Atlético Club San Martín

Por la 8va fecha Atlético San Martín será local ante FADEP en el choque de equipos mendocinos. Tras este encuentro terminará la primera rueda frente a Argentino de Monte Maíz, en Córdoba.

La Síntesis

Deportivo Rincón; Alejandro Sánchez; Cristóbal Valbuena, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves; Rodrigo Montes, Daniel Carrasco, Facundo Miguel, Axel Oyola y Ezequiel Ávila; Matías Domínguez y Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.

Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Lucas Mas, Matías Contreras, Nahuel Bernabé y Mateo Zapata; Enzo Tejada, Facundo Britos, Juan Almeida; Ricardo Heresperguer; Agustín Ferro y Juan Mazzolo. DT: Christian Corrales.

Cambios: ST: inicio Jair Blanco por Montes (DR), 15’ Emanuel Décimo y Rafael Ferro por Almeida por y Herensperger (ASM), 24’ Fabricio Ojeda por Bernabé (ASM), 30’ Cristian Estigarribia por Domínguez (DR) 37’ Cristian Correa por Oyola (DR) y 40’ Jorge Rossi por Facundo Miguel (DR).

Gol: ST 56' Rodrigo Herrera (DR) de penal

Estadio: Deportivo Rincón

Árbitro: Fernando Rekers