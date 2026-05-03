FADEP goleó a Atenas de Río Cuarto y alcanzó su primera victoria en el Torneo Federal A

Finalmente, Cuello marcó el cuarto y los locales sumaron por primera vez de a 3 en la temporada.

Fadep Atenas dos-

El equipo de Russell logró una victoria contundente y tras dos derrotas consecutivas alcanzó su primer triunfo en la categoría a la que ascendió este año.

Con este triunfo FADEP llegó a 5 puntos (ganó 1,empató 2 y perdió los otros 3 encuentros), se sacó la mufa y ya piensa en lo que viene ya que por la 8va fecha visitará al Atlético San Martín y luego cerrará la primera rueda recibiendo a Huracán Las Heras

La Síntesis:

FADEP (4): Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nicolás Bazzana, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinsky, Lucas Ramírez, Lautaro Taboada; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Atenas (RC) (0): Matías Soria; Juan Barrera, Francisco Araya, Augusto Suárez y Rafael Ríos; Franco Schiavoni, Marcos Rivadero, Ignacio Castro y Facundo Quiroga; Emiliano Gómez y Alejo Mainero. DT: Gastón Leva.

Goles: PT: 29’ Pérez (F), ST: 6’ Navarro (F), 9’ Klusener (F), 29’ Cuello (F)

Cambios: ST: inicio Ezequiel Morales por Gómez (A), 17’ Martin Vera y Paulo Ovalles por Schiavoni y Castro (A), 25’ Mauricio Mansilla y Isaías Guzmán por Barrera y Suárez (A), 30’ Matías Persia y Brandon Cuello por Navarro y Klusener (F). 31' Diego Tonetto y Leandro Soria por Ramírez y Taboada (F), 40' Pablo Dellarole por Zabaleta (F)

Estadio: FADEP

Árbitro: Maximiliano Gabriel Silcan Jerez (Liga: Catamarca).