FADEP goleó a Atenas de Río Cuarto y alcanzó su primera victoria en el Torneo Federal A

FADEP logró su primera victoria en el Torneo Federal A. En el Predio de Russell el equipo dirigido por Diego Pozo se floreó y goleó 4 a 0 a Atenas de Río Cuarto, por la 7ma fecha de la Zona 3.
FADEP logró su primera victoria en el Torneo Federal A. En el Predio de Russell el equipo dirigido por Diego Pozo se floreó y goleó 4 a 0 a Atenas de Río Cuarto, por la 7ma fecha de la Zona 3.
Federico Pérez a los 29’del primer tiempo abrió el marcador, Matías Navarro a los 6’ del complemento aumentó para FADEP., Gonzalo Klusener anotó el tercer tanto a los 9’ y Brandon Cuello selló la goleada a los 29’ de la segunda parte.
El primer gol llegó con un certero cabezazo de Fede Pérez que venció a Matías Soria y luego, en el complemento el dueño de casa anotó dos tantos en 4 minutos: primero apareció Navarro para definir y después Klusener convirtió el tercero.
Finalmente, Cuello marcó el cuarto y los locales sumaron por primera vez de a 3 en la temporada.
El equipo de Russell logró una victoria contundente y tras dos derrotas consecutivas alcanzó su primer triunfo en la categoría a la que ascendió este año.
Con este triunfo FADEP llegó a 5 puntos (ganó 1,empató 2 y perdió los otros 3 encuentros), se sacó la mufa y ya piensa en lo que viene ya que por la 8va fecha visitará al Atlético San Martín y luego cerrará la primera rueda recibiendo a Huracán Las Heras
La Síntesis:
FADEP (4): Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nicolás Bazzana, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinsky, Lucas Ramírez, Lautaro Taboada; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
Atenas (RC) (0): Matías Soria; Juan Barrera, Francisco Araya, Augusto Suárez y Rafael Ríos; Franco Schiavoni, Marcos Rivadero, Ignacio Castro y Facundo Quiroga; Emiliano Gómez y Alejo Mainero. DT: Gastón Leva.
Goles: PT: 29’ Pérez (F), ST: 6’ Navarro (F), 9’ Klusener (F), 29’ Cuello (F)
Cambios: ST: inicio Ezequiel Morales por Gómez (A), 17’ Martin Vera y Paulo Ovalles por Schiavoni y Castro (A), 25’ Mauricio Mansilla y Isaías Guzmán por Barrera y Suárez (A), 30’ Matías Persia y Brandon Cuello por Navarro y Klusener (F). 31' Diego Tonetto y Leandro Soria por Ramírez y Taboada (F), 40' Pablo Dellarole por Zabaleta (F)
Estadio: FADEP
Árbitro: Maximiliano Gabriel Silcan Jerez (Liga: Catamarca).