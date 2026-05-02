HBO Max: la comedia musical con Timothée Chalamet ideal para ver en familia

HBO Max: sinopsis de Wonka

La cinta -en formato comedia musical- es una precuela que muestra a un joven y soñador Willy Wonka, interpretado magistralmente por Timothée Chalamet. Es aquí donde residía una de mis mayores dudas, y la respuesta es contundente: Chalamet se pone el saco, la galera y el bastón que popularizaron Gene Wilder y Johnny Depp, y el traje no le queda grande en absoluto. El actor logra capturar la excentricidad, la vulnerabilidad y la magia necesaria para que creamos en su versión del personaje, inyectándole una frescura única al camino que el chocolatero debe recorrer para posicionarse en el difícil, mezquino y cruel mundo de los empresarios del chocolate.

Otro punto precioso de la película es la actuación de Hugh Grant como el primer Oompa Loompa que conoce Wonka. Su actuación es increíblemente fresca, ingeniosa y divertida, lo que aporta una dosis de humor y cinismo que contrasta perfectamente con la inocencia del protagonista.

Lo más sorprendente, y lo dice alguien que no suele disfrutar de las películas musicales, es que este aspecto me encantó. Las canciones están tan bien integradas en la narrativa y la puesta en escena es tan deslumbrante que lejos de cansar, potencian la experiencia mágica de la cinta. Un soplo de magia entre tanta porquería que inunda las plataformas y siempre son "las más vistas del mundo".

Tráiler de Wonka en HBO Max

Embed - WONKA | Tráiler Oficial | Doblado

Wonka es una película ideal para ver en familia. La magia que desprende está a la altura de los clásicos del cine fantástico que logran atrapar a todas las edades, evocando esa sensación de maravilla que encontramos en obras tan dispares como "Miss Peregrine y los niños peculiares" o el clásico "Peter Pan". Es una cinta llena de corazón, visualmente deslumbrante y profundamente entretenida.

Wonka: Elenco principal y personajes

Timothée Chalamet: Willy Wonka

Willy Wonka Hugh Grant: Oompa Loompa

Oompa Loompa Calah Lane: Noodle

Noodle Olivia Colman: Sra. Scrubitt

Sra. Scrubitt Keegan-Michael Key: Jefe de Policía

Jefe de Policía Sally Hawkins: madre de Willy Wonka

madre de Willy Wonka Rowan Atkinson: Padre Julius

Wonka HBO Max Wonka: magia, color y diversión en HBO Max.

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