Confieso que decidí ver "Wonka" con cierto escepticismo, después de casi media hora de mirar el catálogo de HBO Max, pero debo decir que ha sido una de las sorpresas más agradables y gratas del fin de semana largo ideal para disfrutar series y películas.
HBO Max: la comedia musical con Timothée Chalamet ideal para ver en familia
A pesar de la desconfianza que me generan los musicales, "Wonka" es una propuesta sumamente agradable cimentada en una buena historia, acertadas actuaciones y a la altura de sus antecesoras
La película, dirigida por el talentoso Paul King (conocido por su excelente trabajo en la saga de Paddington), logra lo que parecía un desafío monumental: construir una historia sólida y encantadora sobre los orígenes del excéntrico chocolatero luego de las dos versiones icónicas que ya teníamos del personaje.
HBO Max: sinopsis de Wonka
La cinta -en formato comedia musical- es una precuela que muestra a un joven y soñador Willy Wonka, interpretado magistralmente por Timothée Chalamet. Es aquí donde residía una de mis mayores dudas, y la respuesta es contundente: Chalamet se pone el saco, la galera y el bastón que popularizaron Gene Wilder y Johnny Depp, y el traje no le queda grande en absoluto. El actor logra capturar la excentricidad, la vulnerabilidad y la magia necesaria para que creamos en su versión del personaje, inyectándole una frescura única al camino que el chocolatero debe recorrer para posicionarse en el difícil, mezquino y cruel mundo de los empresarios del chocolate.
Otro punto precioso de la película es la actuación de Hugh Grant como el primer Oompa Loompa que conoce Wonka. Su actuación es increíblemente fresca, ingeniosa y divertida, lo que aporta una dosis de humor y cinismo que contrasta perfectamente con la inocencia del protagonista.
Lo más sorprendente, y lo dice alguien que no suele disfrutar de las películas musicales, es que este aspecto me encantó. Las canciones están tan bien integradas en la narrativa y la puesta en escena es tan deslumbrante que lejos de cansar, potencian la experiencia mágica de la cinta. Un soplo de magia entre tanta porquería que inunda las plataformas y siempre son "las más vistas del mundo".
Tráiler de Wonka en HBO Max
Wonka es una película ideal para ver en familia. La magia que desprende está a la altura de los clásicos del cine fantástico que logran atrapar a todas las edades, evocando esa sensación de maravilla que encontramos en obras tan dispares como "Miss Peregrine y los niños peculiares" o el clásico "Peter Pan". Es una cinta llena de corazón, visualmente deslumbrante y profundamente entretenida.
Wonka: Elenco principal y personajes
- Timothée Chalamet: Willy Wonka
- Hugh Grant: Oompa Loompa
- Calah Lane: Noodle
- Olivia Colman: Sra. Scrubitt
- Keegan-Michael Key: Jefe de Policía
- Sally Hawkins: madre de Willy Wonka
- Rowan Atkinson: Padre Julius
¿Dónde puedo ver "Wonka"?
- Estados Unidos: Max
- Latinoamérica: HBO Max
- España: Apple TV; Amazon Prime Video