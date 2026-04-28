Esta es la serie coreana de K-Drama más exitosa del mundo

La ficción sigue la vida de Oh Yeon Joo, interpretada por la talentosa Han Hyo Joo. Su personaje es una cirujana cardiotorácica de segundo año en el hospital Myungse.

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Mientras navega por los desafíos de su carrera, se enfrenta a una situación inesperada y dramática: la desaparición de su padre Oh Sung Moo, un renombrado escritor de webtoons.

La obra más exitosa del escritor es W, donde el personaje principal es Kang Cheol, Cheol es un empresario exitoso, vicepresidente de JN Global, dueño del canal de televisión W y, por si fuera poco, un medallista olímpico en tiro.

HBO Max: de qué trata la serie W-Dos mundos

Oh Yeon Joo es una cirujana cardíaca e hija del escritor de W, el webtoon (historietas digitales) más famoso de Corea del Sur. Un día, su padre desaparece misteriosamente y ella debe buscarlo. Mientras lo hace, es transportada al mundo ficticio de W.

En sus primeros momentos en dicha dimensión, salva de manera fortuita a Kang Chul, el protagonista de la historia, de un fatídico final, lo que provoca que él se enamore de ella.

Al mismo tiempo que investiga la desaparición de su padre, Yeon Joo debe descubrir por qué puede transitar entre el mundo real y el de W: el amor de Kang Chul será clave en su aventura.

Desde su estreno, este K-Drama ha sido mundialmente aplaudido por el uso de efectos especiales para diferenciar el ‘mundo real’ del del webtoon, así como las actuaciones del reparto.

HBO Max: reparto de la serie W-Dos mundos

Lee Jong-seok como Kang Cheol

Han Hyo-joo como Oh Yeon-joo

Tráiler de la película W-Dos mundos