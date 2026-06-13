Netflix: tiene 8 capítulos, es de Guy Ritchie y estrenará otra temporada más caliente

Estrenada en marzo de 2024, Los caballeros es un spin-off de la película homónima de 2019 y cuenta con una primera temporada de 8 capítulos. Uno de sus grandes atractivos es la participación de Kaya Scodelario, quien forma parte de un elenco que recibió elogios por sus actuaciones y la química entre los personajes.

netflix-los-caballeros2.jpg

A mediados de 2026, la expectativa por el regreso de la ficción sigue creciendo. Mientras los fanáticos esperan la llegada de la segunda temporada, Los caballeros continúa posicionándose como una de las propuestas más recomendadas de Netflix para quienes disfrutan de las series y películas cargadas de intriga, humor negro y el estilo narrativo de Guy Ritchie.