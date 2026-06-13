Entre las producciones más destacadas de Netflix, pocas lograron generar tanto impacto como Los caballeros. La serie creada por Guy Ritchie combina drama, acción, comedia y crímenes en una historia atrapante que rápidamente se ganó un lugar entre las favoritas de los suscriptores de la plataforma de series y películas.
Netflix: tiene 8 capítulos, es de Guy Ritchie y estrenará otra temporada más caliente
La aclamada serie de Netflix inspirada en una película que prepara su regreso para 2026 con una segunda temporada cargada de tensión
Estrenada en marzo de 2024, Los caballeros es un spin-off de la película homónima de 2019 y cuenta con una primera temporada de 8 capítulos. Uno de sus grandes atractivos es la participación de Kaya Scodelario, quien forma parte de un elenco que recibió elogios por sus actuaciones y la química entre los personajes.
A mediados de 2026, la expectativa por el regreso de la ficción sigue creciendo. Mientras los fanáticos esperan la llegada de la segunda temporada, Los caballeros continúa posicionándose como una de las propuestas más recomendadas de Netflix para quienes disfrutan de las series y películas cargadas de intriga, humor negro y el estilo narrativo de Guy Ritchie.
Netflix: tráiler de la serie Los caballeros
Netflix: de qué trata la serie Los caballeros
Los caballeros centra su trama en Eddie Horniman (The James), un aristócrata que hereda una enorme finca familiar luego de la muerte de su padre, pero descubre que dentro hay un imperio de marihuana. Sin embargo, varias figuras del crimen organizado reclaman parte del negocio.
Decidido a mantener a su familia a salvo de los gánsteres, Eddie intenta vencerlos en su propio territorio pero comenzará a encontrarle el gusto al mundo criminal.
El protagonista es un oficial del ejército que regresa del servicio activo en el extranjero para poder estar con su padre, el duque de Halstead, en el lecho de su muerte.
Reparto de Los caballeros, serie de Netflix
- Theo James (Eddie Horniman)
- Kaya Scodelario (Susie Glass)
- Daniel Ings (Freddy Horniman)
- Joely Richardson (Sabrina Horniman)
- Joshua McGuire (Peter Spencer-Forbes/Sticky Pete)
- Vinnie Jones (Geoffrey Seacombe)
- Edward Fox (Archibald Horniman)
- Giancarlo Espósito (Stanley Johnston)
- Ray Winstone (Bobby Glass)
Dónde ver la serie Los caballeros, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los caballeros se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Los caballeros (The Gentlemen) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Los caballeros se puede ver en Netflix.