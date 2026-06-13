La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con grandes producciones dentro de su catálogo. Entre las más destacadas, están los k-dramas coreanos, cuyas tramas son tan intensas y emocionantes que atraviesan hasta el corazón más duro.
Está en Netflix, tiene 12 capítulos y es una de las mejores series coreanas
Netflix tiene un k-drama que profundiza en las complejas relaciones y desafíos personales de sus protagonistas.
Una de las más destacadas es Treinta y nueve (Thirty-Nine), una serie de solo 12 capítulos que sigue la vida cotidiana de tres amigas que están a punto de cumplir 40 años y sus relaciones con la vida, el trabajo, el amor y la pérdida.
Netflix: de qué trata la serie Treinta y nueve
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Treinta y nueve versa: "Tres amigas incondicionales a punto de cumplir los 40 permanecen unidas en las buenas y en las malas mientras experimentan el amor y el duelo".
Cha Mi Jo es la dermatóloga jefe de una clínica en Gangnam. Es un personaje cálido que creció en un ambiente rico con una familia cariñosa y todo lo que podría desear.
Jung Chan Young soñaba con convertirse en actriz, pero terminó convirtiéndose en profesora de actuación. Aunque su forma de hablar pueda parecer contundente y dura, la sinceridad de sus palabras la convierte en un personaje imposible de odiar.
Jang Joo Hee es gerente de cosméticos de una tienda por departamentos. Debido a su personalidad tímida, todavía tiene que experimentar realmente una relación romántica.
Netflix: tráiler de la serie Treinta y nueve
Reparto de Treinta y nueve, serie de Netflix
- Son Ye-jin
- Jeon Mi-do
- Kim Ji-hyun
- Yeon Woo-jin
- Lee Mu-saeng
- Lee Tae-hwan
- An So-hee
- Kang Mal-geum
Dónde ver la serie Treinta y nueve, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Treinta y nueve se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Treinta y nueve se puede ver en Netflix.
- España: la serie Treinta y nueve se puede ver en Netflix.