Está en Netflix, tiene 12 capítulos y es una de las mejores series coreanas

Una de las más destacadas es Treinta y nueve (Thirty-Nine), una serie de solo 12 capítulos que sigue la vida cotidiana de tres amigas que están a punto de cumplir 40 años y sus relaciones con la vida, el trabajo, el amor y la pérdida.

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Netflix: de qué trata la serie Treinta y nueve

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Treinta y nueve versa: "Tres amigas incondicionales a punto de cumplir los 40 permanecen unidas en las buenas y en las malas mientras experimentan el amor y el duelo".