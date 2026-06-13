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Está en Netflix, tiene 12 capítulos y es una de las mejores series coreanas

Netflix tiene un k-drama que profundiza en las complejas relaciones y desafíos personales de sus protagonistas.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Son Ye-jin es la protagonista de esta serie coreana de Netflix.

Son Ye-jin es la protagonista de esta serie coreana de Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con grandes producciones dentro de su catálogo. Entre las más destacadas, están los k-dramas coreanos, cuyas tramas son tan intensas y emocionantes que atraviesan hasta el corazón más duro.

Una de las más destacadas es Treinta y nueve (Thirty-Nine), una serie de solo 12 capítulos que sigue la vida cotidiana de tres amigas que están a punto de cumplir 40 años y sus relaciones con la vida, el trabajo, el amor y la pérdida.

treinta y nueve serie (1)

Netflix: de qué trata la serie Treinta y nueve

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Treinta y nueve versa: "Tres amigas incondicionales a punto de cumplir los 40 permanecen unidas en las buenas y en las malas mientras experimentan el amor y el duelo".

Cha Mi Jo es la dermatóloga jefe de una clínica en Gangnam. Es un personaje cálido que creció en un ambiente rico con una familia cariñosa y todo lo que podría desear.

treinta y nueve serie

Jung Chan Young soñaba con convertirse en actriz, pero terminó convirtiéndose en profesora de actuación. Aunque su forma de hablar pueda parecer contundente y dura, la sinceridad de sus palabras la convierte en un personaje imposible de odiar.

Jang Joo Hee es gerente de cosméticos de una tienda por departamentos. Debido a su personalidad tímida, todavía tiene que experimentar realmente una relación romántica.

Netflix: tráiler de la serie Treinta y nueve

Embed - Treinta y Nueve en Español Latino - Dorama en Audio Latino

Reparto de Treinta y nueve, serie de Netflix

  • Son Ye-jin
  • Jeon Mi-do
  • Kim Ji-hyun
  • Yeon Woo-jin
  • Lee Mu-saeng
  • Lee Tae-hwan
  • An So-hee
  • Kang Mal-geum

Dónde ver la serie Treinta y nueve, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Treinta y nueve se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Treinta y nueve se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Treinta y nueve se puede ver en Netflix.

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