Gerard Butler arrasa con la película de acción más relevante del 2026

Si este desafío tiene éxito, habrán conseguido ejecutar el atraco más importante de la historia.

HBO Max: de qué trata la película Juego de ladrones 2: Pantera

Donnie (O’Shea Jackson Jr.), un ladrón astuto y experimentado, ha decidido unirse a una organización que ha ganado notoriedad en el mundo del crimen: la tristemente célebre Panther Mafia.

ladrones

Esta organización es conocida por sus operaciones meticulosamente planificadas y su brutal eficiencia. Ahora, Donnie está inmerso en la planificación del mayor robo de diamantes de la historia en Europa, un golpe que promete ser tan audaz como lucrativo.

Sin embargo, lo que Donnie no sabe es que Big Nick (Gerard Butler), un detective implacable y tenaz, ya está al tanto de sus movimientos. Big Nick ha estado siguiendo de cerca las actividades de la Panther Mafia y ha puesto su mirada en Donnie.

Con una determinación férrea y una habilidad para anticipar los pasos de los criminales, Big Nick está decidido a frustrar los planes de Donnie y llevarlo ante la justicia.

La persecución está en marcha, y ambos hombres están dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos.

HBO Max: reparto de la película Juego de ladrones 2: Pantera

Gerard Butler

O'Shea Jackson Jr.

Jordan Bridges

Evin Ahmad

Salvatore Esposito

Tráiler de la película Juego de ladrones 2: Pantera