Sydney Sweeney es un fuego con la histórica serie más vista del 2026

La gran sorpresa de la tercera temporada de Euphoria, es la incorporación de Rosalía, quien debutará como actriz en esta temporada junto a otros fichajes como Marshawn Lynch y Kadeem Hardison. Sin duda, los nuevos rostros darán frescura a la historia y elevarán la expectativa.

El estreno marcó el regreso de una de las ficciones más influyentes de la última década y abrió una etapa decisiva para una historia que, según todo indica, se encamina a su ¿cierre definitivo?

La nueva entrega retoma el universo creado por Sam Levinson con un tono más adulto y una narrativa que da un salto temporal de cinco años. Lejos de los pasillos de la secundaria, los personajes enfrentan ahora las consecuencias irreversibles de sus decisiones juveniles, en un mundo más hostil, violento y despojado de ilusiones.

Para el público argentino, el estreno se produjo en simultáneo con Estados Unidos y mantiene el esquema clásico de HBO Max.

HBO Max: de qué trata la serie Euphoria

La historia de Euphoria se reubica cinco años después de la graduación y muestra a personajes atravesados por decisiones que ya no tienen vuelta atrás.

El cambio más drástico es el de Rue Bennett, interpretada por Zendaya. Lejos de la secundaria, ahora vive en México, sobrevive con trabajos ocasionales y arrastra una deuda millonaria con la narcotraficante Laurie.

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En uno de los adelantos más comentados, la protagonista sentencia: “Cuando hacés un pacto con el diablo, no hay vuelta atrás”, mientras se la ve atrapada en un entorno de violencia y guerra de bandas.

Cassie Howard y Nate Jacobs, en la piel de Sydney Sweeney y Jacob Elordi, aparecen casados y viviendo una aparente estabilidad suburbana. Sin embargo, ese equilibrio se rompe cuando Nate descubre que su esposa es creadora de contenido erótico en OnlyFans.

En una escena clave, él la enfrenta con una frase que se volvió viral: “Trabajo todo el día y mi prometida está con las piernas abiertas en internet”, a lo que Cassie responde con frialdad: “Solo estaba creando contenido”.

HBO Max: reparto de la serie Euphoria

Zendaya

Sydney Sweeney

Hunter Schafer

Jacob Elordi

Maude Apatow

Alexa Demie

Eric Dane

Rosalía

Tráiler de la serie Euphoria