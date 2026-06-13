Receta de pizza casera para 1 kg de harina: cómo hacer la masa, la salsa y un chimichurri especial

En pleno Mundial de Fútbol 2026, la pizza es una de las comidas favoritas para disfrutar de los partidos con amigos y familiares. Además de explicar cómo preparar una masa casera perfecta, también compartimos una receta de salsa de tomate con especias que aporta todo el sabor necesario para acompañar cada encuentro deportivo.

Para completar estas recetas, incluimos distintas opciones de relleno, desde mozzarella y cuatro quesos hasta una versión especial con jamón. También encontrarás el paso a paso para preparar una salsa chimichurri casera, ideal para darle un toque diferente a cada pizza.