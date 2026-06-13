Si buscas recetas rendidoras para compartir en familia, esta preparación de pizza casera con 1 kilo de harina es una de las mejores opciones. Con ingredientes simples y un paso a paso fácil de seguir, podrás obtener entre 6 y 8 prepizzas con una masa esponjosa, sabrosa y mucho más fresca que las versiones compradas.
Receta de pizza casera para 1 kg de harina: cómo hacer la masa, la salsa y un chimichurri especial
En pleno Mundial de Fútbol 2026, la pizza es una de las mejores comidas para disfrutar con amigos. Compartimos la receta de la masa casera perfecta
En pleno Mundial de Fútbol 2026, la pizza es una de las comidas favoritas para disfrutar de los partidos con amigos y familiares. Además de explicar cómo preparar una masa casera perfecta, también compartimos una receta de salsa de tomate con especias que aporta todo el sabor necesario para acompañar cada encuentro deportivo.
Para completar estas recetas, incluimos distintas opciones de relleno, desde mozzarella y cuatro quesos hasta una versión especial con jamón. También encontrarás el paso a paso para preparar una salsa chimichurri casera, ideal para darle un toque diferente a cada pizza.
Receta de la pizza casera para 1 kg de harina
La masa de la pizza casera es diferente a la de las prepizzas que se consiguen en el almacén, ya que la levadura le da un aroma, un sabor y, especialmente, una textura diferentes.
Con 1 kilogramo de harina, puiedes obtener entre 6 a 8 prepizzas, dependiendo del tamaño. ¿Qué necesitas para la masa?
Ingredientes:
- 1 kg de harina
- 20 g de levadura
- Aceite
- 1 pizca de sal
- Agua tibia
Procedimiento:
- Primero, en un bol grande, coloca la harina y añade la levadura disuelta en agua tibia. Después, suma el aceite hasta que leude la levadura y, alrededor, agrega la sal.
- A continuación, amasa del centro hacia los bordes con la mano y continúa en una mesada enharinada hasta obtener una masa de pizza lisa.
- Después, divide la masa en dos partes. Amasa cada bollo y deja descansar. Luego, estira cada porción en una fuente para pizza, previamente untadas con aceite.
- Coloca un poco de salsa en la base de la masa y precocina por unos minutos en el horno antes de agregar el relleno de la pizza casera.
Recetas: cómo preparar salsa para pizza casera
Ingredientes para 6-8 pizzas:
- 1 puré de tomate de 520 g
- 1 cebolla grande
- 1 chorrito de aceite
- 1 pizca de sal
- 1 cdta. de azúcar
- Condimentos: orégano, ají, pimentón, ajo
Procedimiento:
- Para la salsa de pizza, pica la cebolla bien pequeña dora en una sartén con un chorrito de aceite, sal y una cucharadita de azúcar.
- Después, agrega condimento para pizza o las especias que quieras, como orégano, ají, pimentón y ajo.
- Por último, agrega el puré de tomates y cocina por unos minutos más hasta que la salsa se caliente.
3 rellenos para pizzas caseras
Las cantidades de los siguientes ingredientes rinden para preparar 1 pizza casera:
Relleno de mozzarella:
- 250 g de queso mozzarella
- 1 tomate
- 1 diente de ajo
- 1 pizca de orégano
Relleno 4 quesos:
- 100 g de mozzarella
- 70 g de queso mantecoso
- 70 g de queso parmesano rallado
- 70 g de queso roquefort
- 1 chorrito de aceite de oliva
Relleno especial:
- 100 g de queso mozzarella
- 100 g de jamón cocido
- Chimichurri para pizza
- 1 pizca de orégano
Para esta receta de pizza, debes multiplicar los ingredientes del relleno dependiendo de la cantidad de porciones de masa que te salgan con un kilogramo de harina, que pueden ser entre 4 y 6 prepizzas.
Cómo hacer chimichurri para pizza
Ingredientes:
- 2 cdas. de perejil fresco
- 1/2 cda. de orégano
- 1 diente de ajo
- 1/2 cda. de pimentón
- 1/2 cda. de ají molido
- 1/2 cdta. de sal
- Aceto balsámico o vinagre
- Pimienta negra
- Pimentón ahumado (ingrediente secreto)
- Aceite de oliva
Procedimiento:
- Pica el ajo y el perejil (solo las hojas). Luego, coloca dos cucharadas en el fondo de un frasco y agrega pimentón dulce, ají molido, orégano, pimienta y sal. También, suma el ingrediente secreto: pimentón ahumado.
- Agrega el aceite de oliva hasta tapar los condimentos. También, suma un chorro generoso de aceto balsámico.
- Tapa el frasco y agita bien. Lo ideal es mezclar e integrar todos los ingredientes hasta que la salsa chimichurri tome color. Puedes dejarlo macerar toda la noche.