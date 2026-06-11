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Aderezo saludable

Cómo reemplazar la mayonesa: la salsa de yogur casera, baja en calorías y perfecta para incluir en la dieta

La salsa de yogur es una de las recetas ideales para reemplazar la mayonesa tradicional: es más liviana y saludable

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La salsa de yogur es una de las mejores recetas para reemplazar la mayonesa.

La salsa de yogur es una de las mejores recetas para reemplazar la mayonesa.

Las recetas saludables ganan cada vez más protagonismo entre quienes buscan mejorar su alimentación sin resignar sabor. En ese contexto, la salsa de yogur es una de las mejores alternativas a la mayonesa, ya que tiene una textura cremosa y un sabor fresco con menos calorías.

Si estás haciendo dieta o simplemente quieres incorporar opciones más livianas a tu menú diario, esta salsa de yogur es una excelente elección. A diferencia de la mayonesa tradicional, aporta menos grasas y permite sumar ingredientes como ajo, limón, mostaza o hierbas aromáticas para potenciar su sabor.

salsa de yogur

Receta de la salsa de yogur: la alternativa saludable a la mayonesa

Ingredientes:

  • 1 yogur natural
  • 100 ml. de aceite de oliva
  • 2 cdtas. de vinagre
  • Jugo de 1/2 limón
  • Sal, a gusto
  • Cebolla picada, a gusto

Procedimiento:

  1. Primero, mezcla el yogur con el aceite de oliva, vinagre, jugo de limón y sal. Debes lograr una textura homogénea y suave.
  2. A continuación, agrega la cebolla picada e integra bien,
  3. Si prefieres un aderezo más cremoso, usa más yogur. Si quieres que quede una textura más ligera, puedes usar más aceite.
salsa de yogur (2)

Beneficios de la salsa de yogur

  • Tiene menos calorías que la mayonesa tradicional.
  • Aporta proteínas gracias al yogur.
  • Es una opción ideal para quienes están haciendo dieta.
  • Resulta más liviana y fácil de digerir.
  • Se prepara con pocos ingredientes y en pocos minutos.
  • Es muy versátil y combina con una gran variedad de comidas.
  • Puede personalizarse con especias, hierbas y otros condimentos saludables.

La salsa de yogur es una de las recetas que demuestran que comer rico y saludable es posible. Con pocos ingredientes, una preparación rápida y un sabor que nada tiene que envidiarle a la mayonesa, es una alternativa ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un buen aderezo.

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