Cómo reemplazar la mayonesa: la salsa de yogur casera, baja en calorías y perfecta para incluir en la dieta

1 yogur natural

100 ml. de aceite de oliva

2 cdtas. de vinagre

Jugo de 1/2 limón

Sal, a gusto

Cebolla picada, a gusto

Procedimiento:

Primero, mezcla el yogur con el aceite de oliva, vinagre, jugo de limón y sal. Debes lograr una textura homogénea y suave. A continuación, agrega la cebolla picada e integra bien, Si prefieres un aderezo más cremoso, usa más yogur. Si quieres que quede una textura más ligera, puedes usar más aceite.

salsa de yogur (2)

Beneficios de la salsa de yogur

Tiene menos calorías que la mayonesa tradicional.

Aporta proteínas gracias al yogur .

. Es una opción ideal para quienes están haciendo dieta .

. Resulta más liviana y fácil de digerir.

Se prepara con pocos ingredientes y en pocos minutos.

Es muy versátil y combina con una gran variedad de comidas.

Puede personalizarse con especias, hierbas y otros condimentos saludables.

La salsa de yogur es una de las recetas que demuestran que comer rico y saludable es posible. Con pocos ingredientes, una preparación rápida y un sabor que nada tiene que envidiarle a la mayonesa, es una alternativa ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un buen aderezo.