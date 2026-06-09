Cómo hacer Sopa crema antiinflamatoria: la receta riquísima que ayuda a prevenir resfríos y gripes

Esta receta lleva zapallo, zanahoria, boniato y zapallito, pero su éxito reside en los condimentos: cúrcuma, jengibre, caldo y queso crema. Esta combinación es riquísima, cremosa y reconfortante.

La sopa antiinflamatoria es una receta ideal para reforzar las defensas en los días de frío, ya que contiene muchos nutrientes esenciales para acondicionar el organismo en invierno.