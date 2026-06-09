Cómo hacer Sopa crema antiinflamatoria: la receta riquísima que ayuda a prevenir resfríos y gripes

La sopa crema es una de las recetas más ricas y nutritivas para preparar en la época otoñal. La opción con verduras, cúrcuma y jengibre posee propiedades antiinflamatorias y es ideal para fortalecer el sistema inmunitario, lo que ayuda a prevenir resfríos y gripes.
Esta receta lleva zapallo, zanahoria, boniato y zapallito, pero su éxito reside en los condimentos: cúrcuma, jengibre, caldo y queso crema. Esta combinación es riquísima, cremosa y reconfortante.
La sopa antiinflamatoria es una receta ideal para reforzar las defensas en los días de frío, ya que contiene muchos nutrientes esenciales para acondicionar el organismo en invierno.
Receta para hacer sopa crema antiinflamatoria
Ingredientes:
- 1 boniato
- 1 zanahoria
- 1 zapallito
- 2 rodajas de jengibre
- 1 cucharadita de cúrcuma
- 1 cucharada de caldo de verdura sin sal
- Yogurt natural o queso crema
- Castañas de cajú tostadas (opcional)
Cómo hacer sopa crema de zapallo, jengibre y cúrcuma: la receta
Sigue el paso a paso de la receta de la sopa crema antiinflamatoria y llena de verduras, una de las mejores opciones para disfrutar en el almuerzo o la cena de otoño. No solo aporta calorías y nutrientes esenciales para acondicionar el cuerpo, sino que también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.
Paso a paso:
- Primero, corta los vegetales en cubos medianos. Puedes usar los que tengas en casa, en este caso usaremos boniato, zanahoria, zapallito y jengibre.
- Pasa todas las verduras a una olla y saltea para dar un extra de sabor. Luego, agrega agua hasta cubrir y suma el caldo de verdura en polvo. Cocina por unos minutos y condimenta con una cucharadita de cúrcuma y una pizca de pimienta.
- Una vez que los vegetales estén cocidos, procesa la preparación hasta que quede una sopa crema. Para emplatar, agrega un poco de yogurt griego o de queso crema.
- Opcional: si quieres, pon a tostar castañas de cajú y agrégalas a la sopa antiinflamatoria de verduras por encima.