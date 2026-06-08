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Rica y cremosa

Salsa Alfredo: la receta con queso parmesano, cremosa y abundante para acompañar las pastas

La salsa Alfredo es una de las mejores recetas para acompañar todo tipo de pastas. Se prepara con pocos ingredientes y tiene un sabor intenso

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La salsa Alfredo es una de las recetas ideales para acompañar las pastas.

La salsa Alfredo es una de las recetas ideales para acompañar las pastas.

La salsa Alfredo es una de las recetas tradicionales de la cocina italiana, ideal para acompañar pastas. Se trata d euna guarnición cremosa, intensa y fácil de preparar. Lleva ingredientes como manteca, crema de leche y queso parmesano.

Con el tiempo, la receta de la salsa Alfredo fue adaptándose y hoy existen variantes que incorporan un roux de harina y manteca, que da como resultado una receta más espesa con el inconfundible sabor del queso parmesano.

Si quieres, puedes realzar el sabor de la salsa Alfredo con especias o hierbas. Esta guarnición es ideal para acompañar pastas, carnes, pollo o mariscos. Ideal con fettuccini, también se adapta a distintos tipos de fideos.

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Receta de la salsa Alfredo para acompañar pastas

Ingredientes:

  • 1/4 taza de manteca
  • 1 taza de crema de leche
  • 1 diente de ajo machacado
  • 1 1/2 taza de queso parmesano rallado
  • 1/4 taza de perejil fresco
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Trucos para lograr una salsa Alfredo cremosa

  • Puedes reemplazar el queso parmesano por gruyere o fontina, que se derriten mejor.
  • La pimienta y las hierbas frescas saborizan aún más la salsa Alfredo.
  • Puedes preparar las pastas con la salsa en una fuente y llevar al horno para gratinar.
  • La salsa Alfredo queda riquísima con zucchinis, espinacas o espárragos cocidos.

Procedimiento:

  1. Primero, derrite la manteca en una olla mediana a fuego medio-bajo. Luego, agrega la crema de leche y cocina a fuego lento durante 5 minutos.
  2. A continuación, agrega el ajo machacado y el queso parmesano rallado y mezcla con una cuchara, haciendo movimientos rápidos.
  3. Para finalizar, agrega el perejil picado, retira del fuego y sirve la salsa Alfredo sobre las pastas cocidas de tu preferencia.

Listo, ya tienes la receta de la exquisita salsa Alfredo para acompañar todo tipo de pastas. Es cremosa, abundante y tiene un perfil intenso que va perfecto con cualquier plato.

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