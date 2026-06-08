Salsa Alfredo: la receta con queso parmesano, cremosa y abundante para acompañar las pastas

La salsa Alfredo es una de las recetas tradicionales de la cocina italiana, ideal para acompañar pastas. Se trata d euna guarnición cremosa, intensa y fácil de preparar. Lleva ingredientes como manteca, crema de leche y queso parmesano.
Con el tiempo, la receta de la salsa Alfredo fue adaptándose y hoy existen variantes que incorporan un roux de harina y manteca, que da como resultado una receta más espesa con el inconfundible sabor del queso parmesano.
Si quieres, puedes realzar el sabor de la salsa Alfredo con especias o hierbas. Esta guarnición es ideal para acompañar pastas, carnes, pollo o mariscos. Ideal con fettuccini, también se adapta a distintos tipos de fideos.
Receta de la salsa Alfredo para acompañar pastas
Ingredientes:
- 1/4 taza de manteca
- 1 taza de crema de leche
- 1 diente de ajo machacado
- 1 1/2 taza de queso parmesano rallado
- 1/4 taza de perejil fresco
Trucos para lograr una salsa Alfredo cremosa
- Puedes reemplazar el queso parmesano por gruyere o fontina, que se derriten mejor.
- La pimienta y las hierbas frescas saborizan aún más la salsa Alfredo.
- Puedes preparar las pastas con la salsa en una fuente y llevar al horno para gratinar.
- La salsa Alfredo queda riquísima con zucchinis, espinacas o espárragos cocidos.
Procedimiento:
- Primero, derrite la manteca en una olla mediana a fuego medio-bajo. Luego, agrega la crema de leche y cocina a fuego lento durante 5 minutos.
- A continuación, agrega el ajo machacado y el queso parmesano rallado y mezcla con una cuchara, haciendo movimientos rápidos.
- Para finalizar, agrega el perejil picado, retira del fuego y sirve la salsa Alfredo sobre las pastas cocidas de tu preferencia.
Listo, ya tienes la receta de la exquisita salsa Alfredo para acompañar todo tipo de pastas. Es cremosa, abundante y tiene un perfil intenso que va perfecto con cualquier plato.