Salsa Alfredo: la receta con queso parmesano, cremosa y abundante para acompañar las pastas

Con el tiempo, la receta de la salsa Alfredo fue adaptándose y hoy existen variantes que incorporan un roux de harina y manteca, que da como resultado una receta más espesa con el inconfundible sabor del queso parmesano.

Si quieres, puedes realzar el sabor de la salsa Alfredo con especias o hierbas. Esta guarnición es ideal para acompañar pastas, carnes, pollo o mariscos. Ideal con fettuccini, también se adapta a distintos tipos de fideos.