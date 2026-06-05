Los redonditos de ricota son una de las recetas tradicionales de la cocina argentina que suele asociarse a la pastelería casera y son ideales para acompañar el mate. Se trata de pequeños buñuelos elaborados a base de ricota, que pueden adaptarse tanto a versiones dulces como saladas.
Cómo hacer Redonditos de ricota: la receta rica y especial para homenajear al Indio Solari
Los redonditos de ricota son una de las mejores recetas para acompañar el mate, ideal para homenajear al Indio Solari
Con el paso del tiempo, los redonditos de ricota trascendieron lo gastronómico y quedaron ligados a la cultura popular argentina, especialmente por su vínculo simbólico con el rock nacional. La historia más difundida sostiene que su nombre habría inspirado a la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
En torno a ese origen existen distintas versiones. Una de ellas cuenta que en los primeros recitales del grupo se habrían repartido buñuelos de ricota entre el público, mientras que otra atribuye el nombre a una ideal del Indio Solari, quien habría tomado inspiración de in antiguo recetario familiar.
Con el reciente fallecimiento del Indio Solari, los redonditos de ricota volvieron a aparecer en el recuerdo colectivo, lo que demuestra que estos buñuelos siguen representando un curioso puente entre la mesa argentina y una de las leyendas más grandes del rock.
Recetas para hacer Redonditos de ricota salados
Ingredientes:
- 500 g de ricota
- 1 huevo
- 1/2 taza de harina
- 1/4 taza de queso parmesano rallado
- 1/4 cdta. de sal
- 1/4 cdta. de pimienta negra
- Aceite de oliva
Procedimiento:
- Primero, en un bol grande, mezcla la ricota con el hevo, la harina, el queso parmesano, la sal y la pimienta negra.
- Combina los ingredientes hasta que quede una masa uniforme y forma bolitas de maza del tamaño de una nuez.
- A continuación, calienta el aceide de oliva en una sartén a fuego medio y fríe los Redonditos de ricota por 3 minutos de cada lado, o hasta que queden crujientes.
- Para finalizar, escurre los redonditos o buñuelos de ricota sobre papel absorvente para retirar el exceso de aceite y listo.
Receta de los Redonditos de ricota y naranja: la versión dulce
Ingredientes:
- 500 g de ricota
- 2 huevos
- 100 g de azúcar
- Ralladura de 1 naranja
- Esencia de vainilla
- 300 g de harina
- 1 cdta. de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- Aceite para freír
Procedimiento:
- Primero, en un bowl grande, mezcla la ricota, los huevos, el azúcar, la ralladura de naranja y la esencia de vainilla hasta obtener una masa homogénea.
- En un recipiente aparte, tamiza la harina, el polvo de hornear y la sal. Agrega gradualmente a la mezcla anterior, revolviendo suavemente.
- Cubre la masa con un repasador húmedo y deja reposar en la heladera por 30 minutos. Luego, toma porciones de masa con una cuchara y forma bolitas del tamaño de una nuez.
- Calienta abundante aceite en una olla a fuego medio y fríe los buñuelos de ricota durante 3 minutos o hasta que estén dorados y crujientes.
- Por último, retira los redonditos de ricota dulces y colócalos sobre una fuente con papel absorbente. Espolvorea azúcar por encima y deja enfriar.