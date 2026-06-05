Cómo hacer Redonditos de ricota: la receta rica y especial para homenajear al Indio Solari

Con el paso del tiempo, los redonditos de ricota trascendieron lo gastronómico y quedaron ligados a la cultura popular argentina, especialmente por su vínculo simbólico con el rock nacional. La historia más difundida sostiene que su nombre habría inspirado a la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En torno a ese origen existen distintas versiones. Una de ellas cuenta que en los primeros recitales del grupo se habrían repartido buñuelos de ricota entre el público, mientras que otra atribuye el nombre a una ideal del Indio Solari, quien habría tomado inspiración de in antiguo recetario familiar.