Cómo preparar Matambre arrollado: la receta tierna y jugosa con 9 ingredientes de calidad

Dentro de las recetas más tradicionales de la gastronomía argentina, el matambre arrollado ocupa un lugar especial. Se trata de un plato ideal para compartir en reuniones familiares, celebraciones y ocasiones especiales, gracias a su sabor, su versatilidad y la posibilidad de prepararlo con anticipación para servirlo frío.
Esta receta se elabora con matambre de carne vacuna, un corte que, con la cocción adecuada, queda muy tierno y jugoso. El relleno clásico incluye huevos duros, zanahoria, ajo, mostaza y queso, aunque también admite otros ingredientes según los gustos de cada familia.
El matambre arrollado es una de esas recetas que nunca pasan de moda. Además de rendir muchas porciones, combina una excelente presentación con un sabor inconfundible, por lo que resulta una opción perfecta para lucirse en cualquier celebración o encuentro con amigos y familiares.
Receta de matambre arrollado casero
Ingredientes:
- 1 matambre
- 2 cdas. de pan rallado (opcional)
- 2 dientes de ajo
- 5 cdas. de mostaza
- 6 huevos
- Sal, a gusto
- 2 zanahorias
- 1 cebolla grande
- Perejil, a gusto
- Queso rallado, a gusto
Cómo preparar la receta de matambre arrollado casero
- Para comenzar con esta receta navideña, desgrasa el matambre y condimenta con sal.
- En un recipiente, mezcla los siguientes ingredientes: perejil, queso rallado, ajo picado y un huevo.
- A continuación, coloca el pan rallado y una base de mostaza sobre el matambre.
- Luego, coloca la mezcla preparada, zanahoria rallada y los huevos duros enteros.
- Enrolla el matambre con mucho cuidado, envuélvelo con papel film y ata con piola resistente.
- Llevar el matambre a una cacerola junto con cebolla trozada y zanahorias. Cocina la receta por una 1 hora y media.
- Cuando ya esté cocido y aún caliente, colócale encima algún peso. Puede ser una tabla de cocina y algún elemento pesado encima para que tome forma rectangular.
- Después de un buen rato, cuando el matambre arrollado ya esté frío, corta en rodajas y disfruta en el momento.
En pocas palabras
- Matambre arrollado: Es una receta tradicional argentina ideal para celebraciones.
- Ingredientes clave: Incluye matambre, huevos, zanahoria, ajo, mostaza y queso.
- Preparación: Se condimenta, rellena, enrolla, cocina y luego se prensa para dar forma.
Resumen generado por Thinkindot AI