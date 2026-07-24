Cómo preparar Matambre arrollado: la receta tierna y jugosa con 9 ingredientes de calidad

Esta receta se elabora con matambre de carne vacuna, un corte que, con la cocción adecuada, queda muy tierno y jugoso. El relleno clásico incluye huevos duros, zanahoria, ajo, mostaza y queso, aunque también admite otros ingredientes según los gustos de cada familia.

El matambre arrollado es una de esas recetas que nunca pasan de moda. Además de rendir muchas porciones, combina una excelente presentación con un sabor inconfundible, por lo que resulta una opción perfecta para lucirse en cualquier celebración o encuentro con amigos y familiares.