Cómo preparar Sopa crema de calabaza: la receta antiinflamatoria para bajar de peso en invierno

Esta receta combina calabaza con otras verduras como zanahoria, boniato y zapallito, junto con ingredientes clave como cúrcuma y jengibre, dos especias reconocidas por sus propiedades antiinflamatorias. El toque de queso crema le aporta una textura suave y cremosa, perfecta para disfrutar de un plato reconfortante durante el invierno.

La sopa crema de calabaza no solo es una de las recetas más nutritivas de la temporada, sino que también ofrece una excelente manera de incorporar vegetales a la alimentación diaria. Rica en fibra, vitaminas A y C y minerales esenciales, favorece la saciedad, contribuye a una alimentación equilibrada y puede ser una alternativa ideal para quienes buscan bajar de peso sin renunciar al sabor.