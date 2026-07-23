Cómo preparar Sopa crema de calabaza: la receta antiinflamatoria para bajar de peso en invierno

Si buscas recetas saludables para disfrutar en los días fríos, esta sopa crema de calabaza antiinflamatoria es una de las mejores opciones. Además de ser fácil de preparar y muy sabrosa, aporta vitaminas, fibra y antioxidantes que ayudan a fortalecer las defensas y puede convertirse en una gran aliada para quienes desean bajar de peso gracias a su efecto saciante y su bajo aporte calórico.
Esta receta combina calabaza con otras verduras como zanahoria, boniato y zapallito, junto con ingredientes clave como cúrcuma y jengibre, dos especias reconocidas por sus propiedades antiinflamatorias. El toque de queso crema le aporta una textura suave y cremosa, perfecta para disfrutar de un plato reconfortante durante el invierno.
La sopa crema de calabaza no solo es una de las recetas más nutritivas de la temporada, sino que también ofrece una excelente manera de incorporar vegetales a la alimentación diaria. Rica en fibra, vitaminas A y C y minerales esenciales, favorece la saciedad, contribuye a una alimentación equilibrada y puede ser una alternativa ideal para quienes buscan bajar de peso sin renunciar al sabor.
Receta para hacer sopa crema antiinflamatoria de calabaza
Ingredientes:
- 1 boniato
- 1 trozo de calabaza
- 1 zanahoria
- 1 zapallito
- 2 rodajas de jengibre
- 1 cucharadita de cúrcuma
- 1 cucharada de caldo de verdura sin sal
- Yogurt natural o queso crema
- Castañas de cajú tostadas (opcional)
Cómo hacer sopa crema de zapallo, jengibre y cúrcuma: la receta
Sigue el paso a paso de la receta de la sopa crema antiinflamatoria y llena de verduras, una de las mejores opciones para disfrutar en el almuerzo o la cena de invierno. No solo aporta calorías y nutrientes esenciales para acondicionar el cuerpo, sino que también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.
Paso a paso:
- Primero, corta los vegetales en cubos medianos. Puedes usar los que tengas en casa, en este caso usaremos boniato, calabaza, zanahoria, zapallito y jengibre.
- Pasa todas las verduras a una olla y saltea para dar un extra de sabor. Luego, agrega agua hasta cubrir y suma el caldo de verdura en polvo. Cocina por unos minutos y condimenta con una cucharadita de cúrcuma y una pizca de pimienta.
- Una vez que los vegetales estén cocidos, procesa la preparación hasta que quede una sopa crema. Para emplatar, agrega un poco de yogurt griego o de queso crema.
- Opcional: si quieres, pon a tostar castañas de cajú y agrégalas a la sopa antiinflamatoria de verduras por encima.
En pocas palabras
- Sopa de calabaza: Receta antiinflamatoria ideal para bajar de peso en la cena.
- Ingredientes clave: Calabaza, cúrcuma, jengibre y otras verduras que fortalecen las defensas.
- Beneficios: Alto en fibra, vitaminas y antioxidantes, promueve la saciedad y es baja en calorías.