Cómo hacer Torta de ricota casera: la receta tradicional con ingredientes de calidad y en solo 40 minutos

La torta de ricota es una de las recetas clásicas de la pastelería que se destaca por el sabor suave y cremoso propio del queso. Esta tarta casera es ideal para compartir a la hora del postre en reuniones familiares o de amigos por su encanto tradicional.
Lo cierto es que, aunque es una receta de panadería, hacer la torta de ricota en casa es muy sencillo: no requiere de técnicas complicadas ni demasiados ingredientes. Además, es ideal para disfrutar durante los días más frescos, acompañada de un café o tu infusión favorita.
Receta de la torta de queso ricota
Ingredientes:
Para la masa:
- 250 g de harina 0000
- 125 g de manteca fría
- 100 g de azúcar
- 1 huevo
- Ralladura de 1 limón
Para el relleno:
- 500 g de queso ricota
- 150 g de azúcar
- 2 huevos
- Ralladura de 1 limón
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 100 g de crema de leche
Cómo es la receta de la torta de ricota: el paso a paso
- Antes de comenzar con la receta de la torta de ricota, precalienta el horno a 180ºC. De esta manera te aseguras de una cocción pareja.
- Primero, en un bowl, mezcla la harina con el azúcar y, si quieres, una pizca de sal. Agrega la manteca fría en cubos y forma un arenado con las yemas de los dedos.
- A continuación, suma el huevo y la ralladura de limón. Une bien hasta formar un bollo y envuelve en papel film. Lleva a la heladera por 30 minutos.
- Mientras tanto, en el mismo bowl mezcla la ricota, el azúcar, los huevos, la ralladura de limón y la esencia de vainilla hasta obtener una crema homogénea. Incorpora la crema de leche y mezcla bien.
- Para finalizar, forra un molde de tarta con la masa estirada y vuelca el relleno de queso ricota. Distribúyelo de forma uniforme y cocina durante 40 minutos o hasta que la superficie esté dorada. Deja enfriar la torta de ricota antes de servir.