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Cómo hacer Torta de ricota casera: la receta tradicional con ingredientes de calidad y en solo 40 minutos

La torta de ricota se destaca por su sabor suave y cremoso, una receta casera sencilla y perfecta para compartir

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Torta de ricota casera, la receta tradicional para el postre.

Torta de ricota casera, la receta tradicional para el postre.

La torta de ricota es una de las recetas clásicas de la pastelería que se destaca por el sabor suave y cremoso propio del queso. Esta tarta casera es ideal para compartir a la hora del postre en reuniones familiares o de amigos por su encanto tradicional.

Lo cierto es que, aunque es una receta de panadería, hacer la torta de ricota en casa es muy sencillo: no requiere de técnicas complicadas ni demasiados ingredientes. Además, es ideal para disfrutar durante los días más frescos, acompañada de un café o tu infusión favorita.

TORTA DE RICOTA

Receta de la torta de queso ricota

Ingredientes:

Para la masa:

  • 250 g de harina 0000
  • 125 g de manteca fría
  • 100 g de azúcar
  • 1 huevo
  • Ralladura de 1 limón

Para el relleno:

  • 500 g de queso ricota
  • 150 g de azúcar
  • 2 huevos
  • Ralladura de 1 limón
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • 100 g de crema de leche
RECETA TARTA DE RICOTA (1).jpg

Cómo es la receta de la torta de ricota: el paso a paso

  1. Antes de comenzar con la receta de la torta de ricota, precalienta el horno a 180ºC. De esta manera te aseguras de una cocción pareja.
  2. Primero, en un bowl, mezcla la harina con el azúcar y, si quieres, una pizca de sal. Agrega la manteca fría en cubos y forma un arenado con las yemas de los dedos.
  3. A continuación, suma el huevo y la ralladura de limón. Une bien hasta formar un bollo y envuelve en papel film. Lleva a la heladera por 30 minutos.
  4. Mientras tanto, en el mismo bowl mezcla la ricota, el azúcar, los huevos, la ralladura de limón y la esencia de vainilla hasta obtener una crema homogénea. Incorpora la crema de leche y mezcla bien.
  5. Para finalizar, forra un molde de tarta con la masa estirada y vuelca el relleno de queso ricota. Distribúyelo de forma uniforme y cocina durante 40 minutos o hasta que la superficie esté dorada. Deja enfriar la torta de ricota antes de servir.

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