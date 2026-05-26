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Cómo hacer Quinotos en almíbar: la receta de la conserva casera rápida y con 1 ingrediente secreto

Descubre cómo preparar quinotos en almíbar caseros con una receta rápida y un ingrediente secreto que realza su sabor.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los quinotos en almíbar son una de las recetas de conserva más fáciles y sabrosas para rellenar tortas.

Los quinotos en almíbar son una de las recetas de conserva más fáciles y sabrosas para rellenar tortas.

Originarios de Asía, los quinotos en almíbar tienen un sabor dulce y ligeramente ácido y suelen disfrutarse en esta época del año, en la que esta fruta está de estación, que comienza en otoño y se extiende a lo largo del invierno. Te dejamos una de las recetas más ricas para el postre o para rellenar y decorar tortas.

Los quinotos en almíbar son perfectos para humedecer y rellenar tortas o budines. La preparación de la receta es sencilla, pero requiere de paciencia para lograr que los frutos absorban el azúcar sin perder frescura y sabor.

Los quinotos son frutas pequeñas ricas en vitamina C, fibra y antioxidantes, por lo que es una conserva especial para brindar nutrientes al organismo.

quinotos en almíbar

Receta de quinotos en almíbar

Los quinotos en almíbar se preparan en 7 días. Si embargo, una receta rápida compartida por Paulina Cocina se elabora en solo 2 días.

Ingredientes para 2 frascos:

  • 600 g de quinotos
  • 400 g de azúcar
  • 1 puñado de sal gruesa
  • 1 cda. de vodka (ingrediente especial)

Cómo hacer quinotos en almíbar: la receta, paso a paso

  1. Primero, lava los quinotos con cuidado para que no se rompan y hiérvelos durante 10 minutos. Pasado el tiempo, sácalos con una espumadera, enjuaga en agua fría y descarta el agua salada.
  2. Vuelve a hervir los quinotos en agua sola durante 10 minutos más y retira con una espumadera. Pincha cada quinoto con un palillo, con cuidado.
  3. Coloca azúcar en una olla y cubre con un litro de agua. Lleva al fuego bajo durante media hora y deja reposar por 5 horas.
  4. Lleva nuevamente los quinotos a fuego bajo, por media hora, moviendo la olla desde fuera. Reserva por 5 horas más.
  5. Vuelve a poner los quinotos al fuego, durante media hora, y deja reposar otras 5 horas más.
  6. Para el último hervor, agrega un chorrito de vodka. Los quinotos en almíbar deben quedar dorados y transparentes.
  7. Por último, guarda los quinotos en almíbar en frascos esterilizados y calientes, tápalos bien y dales la vuelta por unos 10 minutos para generar vacío.
quinotos en almíbar (1)

Cómo esterilizar frascos de vidrio en el microondas

Se pueden esterilizar los frascos para dulce, mermelada o almíbares en el microondas, de una forma más sencilla y rápida que la tradicional.

El truco para esterilizar frascos en el microondas:

  1. Lava bien los frascos y sus tapas.
  2. Llena de agua hasta la mitad y llevar al microondas, sin las tapas, a potencia máxima por 3 minutos o hasta que hierva.
  3. Retira del microondas, tira el agua y pásales un trapito o algodón con alcohol, por dentro. Haz lo mismo con las tapas.
  4. Coloca los frascos en la rejilla del horno, con el horno encendido al mínimo o con la puerta abierta.
  5. Una vez secos, puedes envasar la conserva. Siempre debes envasar el almíbar de quinotos con el frasco caliente. Si no es posible, asegúrate de que el frasco y la elaboración tengan la misma temperatura para que no se rompa el vidrio.

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