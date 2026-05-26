Cómo hacer pan casero de campo: la receta perfecta para principiantes

Aquí te presentamos la receta definitiva de simples ingredientes para principiantes: el clásico pan de campo, sin complicaciones.

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Receta de pan casero, ingredientes

Para lograr dos panes medianos o uno grande, vas a necesitar:

Harina de trigo: 1 kilo (lo ideal es harina 000, que tiene más gluten y le da mejor estructura al pan , pero la 0000 también sirve).

, pero la 0000 también sirve). Agua tibia: 600 ml (el secreto está en la temperatura: ni muy fría ni muy caliente, apenas tibia al tacto).

Levadura: 50 gramos de levadura fresca o un sobrecito (10 gramos) de levadura seca.

fresca o un sobrecito (10 gramos) de seca. Sal: 20 a 25 gramos (una cucharada sopera colmada).

Opcional: un chorrito de aceite de oliva o girasol para darle más humedad a la miga, o una cucharadita de azúcar para ayudar a despertar la levadura.

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Receta de pan casero, paso a paso

El despertar de la levadura: en un recipiente pequeño o taza, colocá la levadura con un chorrito del agua tibia, una pizca de azúcar y una cucharada de harina. Mezclá bien y dejá reposar unos 10 o 15 minutos en un lugar cálido. Cuando veas que se forma una espuma esponjosa en la superficie, la levadura está activa y lista para trabajar. La clásica corona: sobre la mesada limpia, volcá el kilo de harina y hacé un hueco en el centro, formando una corona (como si fuera un volcán). Espolvoreá la sal por la parte exterior de la corona de harina. Esto es vital: la sal no debe tocar la levadura directamente al principio, porque puede matarla. Unir y amasar: en el centro de la corona, volcá la mezcla de levadura espumosa y comenzá a agregar el agua tibia de a poco. Con las manos (o un cornet), empezá a integrar la harina desde adentro hacia afuera. Una vez que se forma el bollo, llega el momento del amasado. Con la base de la palma de la mano, estirá la masa hacia adelante y volvela a plegar sobre sí misma. Repetí este movimiento durante unos 10 minutos. Sabrás que está lista cuando la masa esté lisa, suave y elástica. La magia del reposo (leudado): formá un bollo liso, colocalo en un bol apenas aceitado y cubrilo con un repasador limpio o papel film. Dejalo descansar en el rincón más cálido de la cocina durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su tamaño. Aquí la paciencia es el mejor ingrediente. Darle forma y al horno: una vez que la masa creció, volcala suavemente sobre la mesada y aplastala un poco con los dedos para "desgasificarla" (quitarle el aire). Dale la forma que prefieras: un pan redondo grande o dos más alargados. Colocalos en una placa para horno apenas engrasada, hacele un par de cortes superficiales en la parte superior con un cuchillo afilado (esto ayuda a que el pan crezca mejor en el horno) y dejá reposar 20 minutos más. Llevá el pan a un horno precalentado a temperatura fuerte (unos 200 a 220 grados) durante 30 a 40 minutos.

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El truco de oro de la receta

Para saber si el pan está cocido, golpeá la base con los nudillos. Si suena a hueco, ¡está listo!

Dejalo enfriar sobre una rejilla para que la humedad no ablande la base y prepará la pava. Ya superaste la prueba de fuego y, desde hoy, el título de panadero de la casa te pertenece.