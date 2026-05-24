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Bizcochuelo casero alto y esponjoso: la receta fácil con 7 ingredientes y el secreto para que quede perfecto

Descubre la receta infalible para un bizcochuelo casero, alto y esponjoso, con solo 7 ingredientes y secretos clave para un resultado perfecto.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Te dejamos la receta perfecta para lograr un bizcochuelo alto y esponjoso.

Te dejamos la receta perfecta para lograr un bizcochuelo alto y esponjoso.

El bizcochuelo alto, húmedo y esponjoso es una de las recetas económicas y riquísimas para hacer en casa y disfrutar a la hora de la merienda. Este bizcocho tiene un aroma irresistible que puede lograrse con ralladura de limón o de naranja. ¿Cuál es el secreto?

Para que el bizcochuelo casero quede aireado y parejo, es fundamental trabajar con ingredientes a temperatura ambiente y aromatizar la mezcla con esencia de vainilla o cítricos. Si quieres un resultado más húmedo, puedes sumar jugo natural de frutas a esta receta.

Otro de los grandes secretos del bizcochuelo perfecto es batir bien con huevos con el azúcar hasta obtener una preparación espumosa y luego integra los ingredientes secos de forma envolvente. De esa manera, se conserva el aire de la mezcla y se consigue un bizcochuelo alto y esponjoso.

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Receta para hacer bizcochuelo casero alto, húmedo, esponjoso

Ingredientes:

  • 3 tazas de harina leudante
  • 4 huevos
  • 3 cdas. de manteca o aceite
  • 2 tazas de azúcar
  • 1 taza de leche
  • 1 cda. de polvo de hornear
  • Ralladura de limón o de naranja (opcional)
bizcochuelo de aceite- torta

Cómo hacer la receta del bizcochuelo alto y esponjoso

  1. Para empezar con la receta, en un bol, mezcla los huevos con el azúcar y la manteca (puede ser aceite). Bate por dos minutos hasta que espume. Esto es para que el bizcochuelo tenga una textura aireada. Las yemas tienen que adquirir una textura cremosa y blanquecina.
  2. A continuación, enciende el horno a temperatura media. Mientras tanto, incorpora de a poco la harina leudante tamizada y la leche a la mezcla anterior, y sigue batiendo por unos dos minutos. Es importante tamizar la harina para que el bizcocho tenga una textura suave, fina y delicada.
  3. Después, incorpora el polvo de hornear y la ralladura de limón o de naranja. Puede ser también una cucharadita de esencia de vainilla.
  4. Finalmente, en un molde redondo desmontable y de acero inoxidable, enmantecado, vierte la preparación del bizcochuelo y lleva al horno precalentado por 45 minutos.

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