El bizcochuelo alto, húmedo y esponjoso es una de las recetas económicas y riquísimas para hacer en casa y disfrutar a la hora de la merienda. Este bizcocho tiene un aroma irresistible que puede lograrse con ralladura de limón o de naranja. ¿Cuál es el secreto?
Una delicia
Bizcochuelo casero alto y esponjoso: la receta fácil con 7 ingredientes y el secreto para que quede perfecto
Descubre la receta infalible para un bizcochuelo casero, alto y esponjoso, con solo 7 ingredientes y secretos clave para un resultado perfecto.
Para que el bizcochuelo casero quede aireado y parejo, es fundamental trabajar con ingredientes a temperatura ambiente y aromatizar la mezcla con esencia de vainilla o cítricos. Si quieres un resultado más húmedo, puedes sumar jugo natural de frutas a esta receta.
Otro de los grandes secretos del bizcochuelo perfecto es batir bien con huevos con el azúcar hasta obtener una preparación espumosa y luego integra los ingredientes secos de forma envolvente. De esa manera, se conserva el aire de la mezcla y se consigue un bizcochuelo alto y esponjoso.
Receta para hacer bizcochuelo casero alto, húmedo, esponjoso
Ingredientes:
- 3 tazas de harina leudante
- 4 huevos
- 3 cdas. de manteca o aceite
- 2 tazas de azúcar
- 1 taza de leche
- 1 cda. de polvo de hornear
- Ralladura de limón o de naranja (opcional)
Cómo hacer la receta del bizcochuelo alto y esponjoso
- Para empezar con la receta, en un bol, mezcla los huevos con el azúcar y la manteca (puede ser aceite). Bate por dos minutos hasta que espume. Esto es para que el bizcochuelo tenga una textura aireada. Las yemas tienen que adquirir una textura cremosa y blanquecina.
- A continuación, enciende el horno a temperatura media. Mientras tanto, incorpora de a poco la harina leudante tamizada y la leche a la mezcla anterior, y sigue batiendo por unos dos minutos. Es importante tamizar la harina para que el bizcocho tenga una textura suave, fina y delicada.
- Después, incorpora el polvo de hornear y la ralladura de limón o de naranja. Puede ser también una cucharadita de esencia de vainilla.
- Finalmente, en un molde redondo desmontable y de acero inoxidable, enmantecado, vierte la preparación del bizcochuelo y lleva al horno precalentado por 45 minutos.