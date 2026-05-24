Bizcochuelo casero alto y esponjoso: la receta fácil con 7 ingredientes y el secreto para que quede perfecto

Para que el bizcochuelo casero quede aireado y parejo, es fundamental trabajar con ingredientes a temperatura ambiente y aromatizar la mezcla con esencia de vainilla o cítricos. Si quieres un resultado más húmedo, puedes sumar jugo natural de frutas a esta receta.

Otro de los grandes secretos del bizcochuelo perfecto es batir bien con huevos con el azúcar hasta obtener una preparación espumosa y luego integra los ingredientes secos de forma envolvente. De esa manera, se conserva el aire de la mezcla y se consigue un bizcochuelo alto y esponjoso.