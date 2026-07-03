Bizcochuelo matero alto y esponjoso: la receta caserita y perfecta con 1 ingrediente especial

Para conseguir un bizcochuelo bien aireado, es importante utilizar todos los ingredientes a temperatura ambiente. Además, se puede potenciar su aroma con esencia de vainilla o ralladura de limón o naranja. Si quieres una receta aún más húmeda, agrega un poco de jugo de cítricos.

Entre los secretos de esta receta, uno de los más importantes es batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla bien espumosa. Luego, la harina debe incorporarse con movimientos suaves y envolventes para conservar el aire de la preparación. De esta manera, el bizcochuelo crece de forma pareja, queda liviano y esponjoso.