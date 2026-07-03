El bizcochuelo matero es una de esas recetas tradicionales que nunca pasan de moda. Con ingredientes simples y económicos, permite obtener una preparación alta, esponjosa y muy rendidora, perfecta para compartir en la merienda junto a un buen mate. Su sabor delicado y su miga suave lo convierten en una opción ideal para cualquier ocasión.
Bizcochuelo matero alto y esponjoso: la receta caserita y perfecta con 1 ingrediente especial
Aprende a preparar un bizcochuelo matero casero, alto y esponjoso, con un ingrediente especial que lo hará inolvidable y perfecto para la merienda.
Para conseguir un bizcochuelo bien aireado, es importante utilizar todos los ingredientes a temperatura ambiente. Además, se puede potenciar su aroma con esencia de vainilla o ralladura de limón o naranja. Si quieres una receta aún más húmeda, agrega un poco de jugo de cítricos.
Entre los secretos de esta receta, uno de los más importantes es batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla bien espumosa. Luego, la harina debe incorporarse con movimientos suaves y envolventes para conservar el aire de la preparación. De esta manera, el bizcochuelo crece de forma pareja, queda liviano y esponjoso.
Receta para hacer bizcochuelo casero alto y esponjoso
Ingredientes:
- 3 tazas de harina leudante
- 4 huevos
- 3 cdas. de manteca o aceite
- 2 tazas de azúcar
- 1 taza de leche
- 1 cda. de polvo de hornear
- Ralladura de limón o de naranja (opcional)
- Ingrediente especial: jugo de naranja o limón
Cómo preparar la receta del bizcochuelo matero, paso a paso
- Para empezar, en un bowl, mezcla los huevos con el azúcar y la manteca (puede ser aceite). Bate por dos minutos hasta que espume. Esto es para que el bizcochuelo tenga una textura aireada. Las yemas tienen que adquirir una textura cremosa y blanquecina.
- A continuación, enciende el horno a temperatura media. Mientras tanto, incorpora de a poco la harina leudante tamizada y la leche a la mezcla anterior, y sigue batiendo por unos dos minutos. Es importante tamizar la harina para que el bizcocho tenga una textura suave, fina y delicada.
- Después, incorpora el polvo de hornear y la ralladura de limón o de naranja. Puede ser también una cucharadita de esencia de vainilla.
- Por último, en un molde redondo desmontable y de acero inoxidable, enmantecado, vierte la preparación del bizcochuelo y lleva al horno precalentado por 45 minutos.