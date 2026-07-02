Qué son los Calzones rotos: la receta del dulce típico que se fríe en 2 minutos y es ideal para los días fríos

Los calzones rotos son una de las recetas tradicionales de la gastronomía chilena. Se trata de dulces elaborados con masa frita hecha de harina, huevo, leche, manteca, azúcar y ralladura de limón, que van cubiertos con azúcar glas.
Su característica forma retorcida es lo que distingue a los calzones rotos de otros dulces típicos. Lo cierto es que esta receta se prepara durante los meses más fríos del año para disfrutar en la merienda. En Chile, se pueden encontrar en cualquier panadería y puestos ambulantes.
Receta para hacer calzones rotos de la abuela
Ingredientes:
- 500 g de harina de trigo de fuerza
- 100 g de azúcar glas
- 15 g de levadura química
- Ralladura de 1 limón
- 1 pizca de sal
- 100 ml de leche
- 2 huevos
- 70 ml de manteca derretida
- Esencia de vainilla
- Abundante aceite de oliva
Cómo preparar la receta de los calzones rotos: el paso a paso
- Primero, en un bol, junta los ingredientes secos. Luego, haz un volcán con la harina y en su interior coloca la leche, los huevos, la manteca derretida y la esencia de vainilla. Integra con una espátula y con las manos, hasta obtener una masa lisa y homogénea.
- A continuación, forma un bollo y déjalo reposar por 15 minutos para que, al estirarla, no se encoja. Pasado ese tiempo, estira la masa con un rodillo y forma un retángulo de 50 x 30 cm, con un grosor de 0,5 cm.
- Ese rectángulo, a su vez, divídelo en rectángulos de 5 x 10 cm. A cada porción, realízale un pequeño corte vertical por el cual vas a meter uno de sus extremos para darle la forma característica de calzones rotos.
- En una sartén con abundante aceite caliente, ve añadiendo las porciones en tandas de cuatro unidades para evitar que la temperatura del aceite baje demasiado. Fríe durante 1 minuto por cada lado o hasta que adquieran un tono dorado.
- Para terminar, coloca los calzones rotos sobre una fuente con papel de cocina y espolvorea azúcar glas.
Los calzones rotos son una de las recetas típicas de las abuelas, ideal para acompañar con café con leche, chocolate caliente o mate.