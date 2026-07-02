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Receta de invierno. Cómo hacer Guiso de lentejas cremoso y abundante con 1 ingrediente especial

El guiso de lentejas es la receta perfecta para combatir el frío invernal. Descubre cómo prepararlo con carnes, verduras y el condimento justo

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El guiso de lentejas es una de las mejores recetas para disfrutar en invierno.

El guiso de lentejas es una de las mejores recetas para disfrutar en invierno.

La llegada del invierno nos invita a preparar recetas caseras sabrosas, abundantes y calientes como es el guiso de lentejas. Esta comida tradicional argentina es nutritiva y perfecta para reconfortar el cuerpo durante los días más fríos del año.

Este guiso es una preparción que combina legumbres, carnes y verduras como lentejas, panceta, chorizo colorado, papa, zapallo, cebolla, junto con condimentos que aportan un toque picante y delicioso. Te dejamos la receta, paso a paso.

Receta para hacer Guiso de lentejas

Ingredientes:

  • 1/2 k de lentejas
  • 150 g de panceta ahumada
  • 1 chorizo colorado
  • 1 trozo de carne vacuna o cerdo

Verduras:

  • 1/2 pimiento morrón rojo
  • 1 cebolla grande
  • 1 cebolla de verdeo
  • 2 dientes de ajo
  • 1 1/2 l de caldo de verdura
  • 2 papas
  • Ingrediente especial: 1/2 calabaza (para que le de cremosidad al deshacerse)
  • Aceite de oliva

Condimentos:

  • 1 cdta. de pimentón
  • 1 cdta. de ají molido picante
  • Orégano
  • Pimienta y sal

Cómo hacer guiso de lentejas, paso a paso

  1. Primero, en una olla con agua y sal pon a hervir las lentejas durante 30 minutos. Mientras tanto, pela la cebolla y pícala muy fina, corta el pimiento y el verdeo en cuadraditos. También, corta el chorizo, la carne y la panceta en cubos pequeños.
  2. En otra olla, agrega el aceite y rehoga la cebolla, el pimiento, el verdeo y los ajos picados. Luego, incorpora el chorizo, la panceta y las carnes cortadas en cubos. También puedes sumar calabaza y papas cortadas en cubos para darle cremosidad. Revuelve.
  3. A continuación, agrega un cucharón de caldo disuelto y deja cocinar por 10 minutos. Sazona con pimentón, ají, orégano y pimienta.
  4. Cuando las lentejas ya estén tiernas cuélalas, dejando un poco de agua de cocción, y agrégalas a la olla con los vegetales y las carnes. Si es necesario, agrega más caldo y sal.
  5. Por último, cocina el guiso de lentejas por unos minutos para amalgamar los sabores, deja reposar y sirve.

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