Los hot cakes o panqueques de avena y banana son una de las recetas más preparadas en la actualidad, ya que tienen un perfil nutritivo y proteico importante. Además, son unacopción golosa que, acompañada de toppings, genera saciedad y son ideales para el desayuno o la merienda.
Alimentación saludable
Cómo hacer Hot cakes de avena y banana: la receta de los panqueques golosos con 4 ingredientes
Los hot cakes de avena y banana son la receta ideal para un desayuno energético y sabroso, utilizando solo banana, huevo, avena y leche.
Los hot cakes se preparan con pocos ingredientes: huevo, banana, leche y avena. Sin embargo, opcionalmente se puede sumar esencia de vainilla, canela en polvo o stevia a esta receta. Y sigue siendo saludable.
Receta de panqueques o hot cakes de avena y banana
Ingredientes:
- 1 banana madura
- 1 huevo
- 1/2 taza de avena
- 1 chorrito de leche
- Opcionales: una cdta. de esencia de vainilla, una pizca de canela en polvo o stevia a gusto.
Cómo preparar hot cakes de avena y banana
- Primero, coloca todos los ingredientes en la licuadora y procesa hasta obtener una masa homogénea.
- A continuación, calienta una sartén antiadherente a fuego medio, agrega una gotita de aceite y espárcela con una servilleta de papel para evitar que se pegue.
- Vierte un poco de la mezcla formando círculos del tamaño que quieras. Lo ideal es que sean pequeños, ya que son más fáciles de dar vuelta.
- Cuando comiencen a formarse burbujar en la superficie de la masa y los bordes se vean dorados, dalos vuelta con una espátula y cocina del otro lado. Retira y disfruta los hot cakes con los topping que máss te gusten.
Con qué decorar los hot cakes de avena y banana
Los panqueques por sí solo son deliciosos, pero la magia verdadera ocurre con lo que le ponemos encima. Algunas combinaciones infalibles para coronar este plato son:
- Clásico: miel o sirope y rodajas de fruta fresca (frutillas, arándanos o más banana).
- Proteico: una cucharada de pasta de maní y semillas de chía o sésamo.
- Goloso (pero sano): hilos de chocolate amargo derretido y nueces o almendras picadas.