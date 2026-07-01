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Alimentación saludable

Cómo hacer Hot cakes de avena y banana: la receta de los panqueques golosos con 4 ingredientes

Los hot cakes de avena y banana son la receta ideal para un desayuno energético y sabroso, utilizando solo banana, huevo, avena y leche.

Por UNO
Hoy cakes o panqueques de avena y banana. 

Hoy cakes o panqueques de avena y banana. 

Los hot cakes o panqueques de avena y banana son una de las recetas más preparadas en la actualidad, ya que tienen un perfil nutritivo y proteico importante. Además, son unacopción golosa que, acompañada de toppings, genera saciedad y son ideales para el desayuno o la merienda.

Los hot cakes se preparan con pocos ingredientes: huevo, banana, leche y avena. Sin embargo, opcionalmente se puede sumar esencia de vainilla, canela en polvo o stevia a esta receta. Y sigue siendo saludable.

Receta de panqueques o hot cakes de avena y banana

Ingredientes:

  • 1 banana madura
  • 1 huevo
  • 1/2 taza de avena
  • 1 chorrito de leche
  • Opcionales: una cdta. de esencia de vainilla, una pizca de canela en polvo o stevia a gusto.

Cómo preparar hot cakes de avena y banana

  1. Primero, coloca todos los ingredientes en la licuadora y procesa hasta obtener una masa homogénea.
  2. A continuación, calienta una sartén antiadherente a fuego medio, agrega una gotita de aceite y espárcela con una servilleta de papel para evitar que se pegue.
  3. Vierte un poco de la mezcla formando círculos del tamaño que quieras. Lo ideal es que sean pequeños, ya que son más fáciles de dar vuelta.
  4. Cuando comiencen a formarse burbujar en la superficie de la masa y los bordes se vean dorados, dalos vuelta con una espátula y cocina del otro lado. Retira y disfruta los hot cakes con los topping que máss te gusten.

Con qué decorar los hot cakes de avena y banana

Los panqueques por sí solo son deliciosos, pero la magia verdadera ocurre con lo que le ponemos encima. Algunas combinaciones infalibles para coronar este plato son:

  • Clásico: miel o sirope y rodajas de fruta fresca (frutillas, arándanos o más banana).
  • Proteico: una cucharada de pasta de maní y semillas de chía o sésamo.
  • Goloso (pero sano): hilos de chocolate amargo derretido y nueces o almendras picadas.

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