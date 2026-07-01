Cómo hacer jamón cocido natural casero: la receta de fácil paso a paso y pocos ingredientes

Hay una receta que se distingue de las demás por su paso a paso, porque es propietaria de un sabor que premia paladares y ayuda a la economía de la casa. Estamos hablando de la receta de jamón cocido natural, una preparación casera con un resultado premium.
Esta receta también se destaca porque no se usan conservantes, colorantes ni excesos de sodio. Además, la manera de prepararla requiere un poco de paciencia, garantizando el mejor nivel para degustar en familia.
Esta es la manera más efectiva para elaborar ese jamón "de verdad" preparado en casa, hecho a partir de una receta que sale exquisitay no lleva ingredientes sofisticados.
Receta de jamón cocido natural casero: ingredientes
Si lo que se busca es lograr un resultado profesional, la elección del corte es clave para la receta. Lo mejor es utilizar una bola de lomo o una nalga (aproximadamente de 1,5 a 2 kg). Estas piezas tienen la proporción justa de magro y la terneza necesaria para el proceso.
El sabor no se añade después, se construye desde adentro. Necesitaremos una salmuera técnica para hidratar y saborizar la carne:
- Agua: 1 litro.
- Sal gruesa: 80 gramos.
- Azúcar: 30 gramos (ayuda a equilibrar el sabor y mantener el color).
- Especias: pimienta negra en grano, laurel, ajo machacado y una pizca de coriandro.
Es opcional tomar una jeringa e inyectarle salmuera en el centro de la pieza para asegurar que el curado sea uniforme. Luego, sumergí la carne en el resto del líquido y dejala en la heladera durante 24 a 48 horas.
Receta de jamón cocido natural: paso a paso
- Cuando el jamón cocino ya haya sido curado, debe mantener su forma. Retirá la carne de la salmuera, secá bien y utilizá hilo de choricear para darle una forma cilíndrica firme. También podés usar papel film apto para cocción para prensarlo bien.
- La cocción debe ser a fuego muy bajo (simmering), sin que el agua llegue a hervir. La temperatura ideal del agua es de 80°C.
- Aproximadamente una hora por cada kilo de carne. De todas maneras, la precisión absoluta se logra con un termómetro de pinche: el jamón está listo cuando su centro alcanza los 68°C a 72°C.
- Cuando se saca la pieza del fuego, es vital pasarla por un baño de agua con hielo. Esto detiene la cocción y ayuda a que los jugos se redistribuyan. Antes de cortarlo, debe reposar al menos 12 horas en la heladera para que la estructura se asiente y no se desarme al rebanar.
- El jamón casero tiene un color rosado pálido (no el fucsia brillante del supermercado) y una textura fibrosa pero tierna. Es el aliado perfecto para un buen sándwich en pan de campo o una picada de domingo con amigos.