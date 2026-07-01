Cómo hacer jamón cocido natural casero: la receta de fácil paso a paso y pocos ingredientes

Receta de jamón cocido natural casero: ingredientes

Si lo que se busca es lograr un resultado profesional, la elección del corte es clave para la receta. Lo mejor es utilizar una bola de lomo o una nalga (aproximadamente de 1,5 a 2 kg). Estas piezas tienen la proporción justa de magro y la terneza necesaria para el proceso.

El sabor no se añade después, se construye desde adentro. Necesitaremos una salmuera técnica para hidratar y saborizar la carne:

Agua: 1 litro.

Sal gruesa: 80 gramos.

Azúcar: 30 gramos (ayuda a equilibrar el sabor y mantener el color).

Especias: pimienta negra en grano, laurel, ajo machacado y una pizca de coriandro.

Es opcional tomar una jeringa e inyectarle salmuera en el centro de la pieza para asegurar que el curado sea uniforme. Luego, sumergí la carne en el resto del líquido y dejala en la heladera durante 24 a 48 horas.

Receta de jamón cocido natural: paso a paso