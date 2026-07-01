Cómo hornear Pan montaña rusa en 20 minutos: la receta sin gluten y con 6 ingredientes

Como su nombre lo indica, el pan montaña rusa hace alusión a las subidas y bajadas de una montaña rusa de un parque de diversiones. Lo mejor de esta receta es que no tiene gluten y se cocina en pocos minutos en el horno.

Además, el pan montaña rusa es una preparación que lleva pocos ingredientes y todos básicos: huevos, aceite, leche, fécula de mandioca o maicena, sal y queso rallado. ¡Queda una receta increíble!