Cómo hornear Pan montaña rusa en 20 minutos: la receta sin gluten y con 6 ingredientes

El pan montaña rusa es una de las recetas en tendencia en las redes sociales dada su originalidad. Se trata de un panificado típico de Brasil que se destaca por su particular forma ondulada y una textura aireada.
Como su nombre lo indica, el pan montaña rusa hace alusión a las subidas y bajadas de una montaña rusa de un parque de diversiones. Lo mejor de esta receta es que no tiene gluten y se cocina en pocos minutos en el horno.
Además, el pan montaña rusa es una preparación que lleva pocos ingredientes y todos básicos: huevos, aceite, leche, fécula de mandioca o maicena, sal y queso rallado. ¡Queda una receta increíble!
Receta para hacer el pan montaña rusa tradicional
Ingredientes:
- 3 huevos
- 180 cc. de aceite
- 120 cc. de leche
- 180 g de fécula de mandioca (puede ser con maicena)
- 1/2 cdta. de sal
- Queso rallado, a gusto
Cómo preparar la receta del pan montaña rusa
- Primero, prepara la masa. En una licuadora, coloca los huevos, la leche, el aceite, la fécula de mandioca y la sal. Licúa bien hasta obtener una masa homogénea.
- A continuación, lleva la masa a una fuente para horno. Distribúyela por toda la superficie.
- Luego, espolvorea queso rallado por encima de la masa, lo que le dará un toque extra de sabor.
- Para finalizar, cocina el pan montaña rusa en el horno precalentado a 180ºC, durante 20 minutos o hasta que esté inflado y dorado en la superficie. Deja enfriar y sirve en porciones.
Con qué acompañar el pan montaña rusa
Si quieres, puedes acompañar el pan montaña rusa con ingredientes que realcen su sabor y te brinden una experiencia inigualable. Entre las opciones:
- Queso crema y palta
- Hummus de garbanzos
- Huevo revuelto con queso
- Jamón, queso y tomates disecados
- Salsa pesto de albahaca