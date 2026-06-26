Cómo hacer Pan de arroz: la receta fácil, con 6 ingredientes y sin gluten para sumar a la dieta

Entre los principales beneficios del pan de arroz se encuentran:

Mejora el metabolismo debido a sus vitaminas y minerales.

Proporciona energía al ser una fuente de hidratos.

No contiene gluten.

Contiene antioxidantes que ayudan a reducir el colesterol.

La tendencia a incorporar recetas sin harinas en la alimentación diaria crece entre quienes ponen como prioridad el bienestar. Especialistas en nutrición advierten que el consumo excesivo de harinas refinadas puede afectar negativamente la salud, debido a la presencia de aditivos poco beneficiosos y un escaso aporte de nutrientes esenciales.