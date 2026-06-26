Cómo hacer Pan de arroz: la receta fácil, con 6 ingredientes y sin gluten para sumar a la dieta

El pan de arroz es una de las recetas ideales para personas celíacas o para quienes quieren cuidar su alimentación sin romper la dieta saludable. Esta versión mantiene el sabor clásico del pan tradicional, pero reemplaza las harinas refinadas por ingredientes más nutritivos.
Entre los principales beneficios del pan de arroz se encuentran:
- Mejora el metabolismo debido a sus vitaminas y minerales.
- Proporciona energía al ser una fuente de hidratos.
- No contiene gluten.
- Contiene antioxidantes que ayudan a reducir el colesterol.
La tendencia a incorporar recetas sin harinas en la alimentación diaria crece entre quienes ponen como prioridad el bienestar. Especialistas en nutrición advierten que el consumo excesivo de harinas refinadas puede afectar negativamente la salud, debido a la presencia de aditivos poco beneficiosos y un escaso aporte de nutrientes esenciales.
Receta para hacer pan de arroz saludable
Ingredientes:
- 380 g de arroz blanco
- 250 ml de agua tibia
- 60 ml de aceite de oliva
- 1 cda. de miel
- 1 cda. de sal
- 5 g de levadura seca
Cómo preparar pan de arroz: la receta, paso a paso
- Primero, en un bol, coloca el arroz y cúbrelo con agua. Deja remojar por 2 horas y luego cuélalo.
- A continuación, procesa el arroz con agua tibia, sal, aceite y miel hasta lograr una mezcla homogénea. Suma la levadura.
- Luego, vierte la preparación del pan en una budinera, tapa y deja que leve.
- Para terminar, lleva el pan de arroz al horno a 180º C durante 40 minutos. Deja enfriar y corta en rodajas.
Listo, ya tienes todos los ingredientes y pasos para hacer un exquisito pan de arroz, ideal para incluir en la dieta. Se trata de una alternativa para acompañar con lácteos, mermeladas o como complemento de algunas comidas.