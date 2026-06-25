Hummus de tomate y garbanzos: la receta cremosa y riquísima con solo 4 ingredientes

El hummus de tomate con garbanzos es una versión diferente del clásico dip de origen mediterráneo. Cremoso, nutritivo y muy fácil de preparar, combina el sabor suave de los garbanzos con la intensidad del tomate, por lo que es una pasta ideal para acompañar panes, tostadas o galletas saladas.

Además de ser una receta deliciosa para una picada, este hummus aporta proteínas vegetales, fibra y grasas saludables gracias al aceite de oliva. Lo mejor es que se prepara en pocos minutos y con ingredientes que suelen estar al alcance de cualquiera.