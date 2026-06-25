Hummus de tomate y garbanzos: la receta cremosa y riquísima con solo 4 ingredientes

El hummus de garbanzos es una de las recetas simples, sabrosas y nutritivas para disfrutar en una picada. Sin embargo, existen distintas versiones que ayudan a potenciar su sabor, como es el caso de este aperitivo que incluye tomate triturado.
El hummus de tomate con garbanzos es una versión diferente del clásico dip de origen mediterráneo. Cremoso, nutritivo y muy fácil de preparar, combina el sabor suave de los garbanzos con la intensidad del tomate, por lo que es una pasta ideal para acompañar panes, tostadas o galletas saladas.
Además de ser una receta deliciosa para una picada, este hummus aporta proteínas vegetales, fibra y grasas saludables gracias al aceite de oliva. Lo mejor es que se prepara en pocos minutos y con ingredientes que suelen estar al alcance de cualquiera.
Receta del hummus de tomate con garbanzos
- 1 frasco de tomate triturado
- 2 latas de garbanzos
- Aceite de oliva, a gusto
- Condimentos, a gusto
Cómo preparar hummus de garbanzos, la receta paso a paso
- Primero, coloca todos los ingredientes en el vaso de la licuadora (los garbanzos, el tomate triturado, el aceite de oliva y los condimentos).
- A continuación, procesa los ingredientes hasta formar una pasta homogénea. Si es necesario, agrega más tomate.
- Para terminar, puedes condimentar el hummus de garbanzos y tomate con más aceite de oliva y un toque de pimentón dulce.
Un dip versátil para cualquier ocasión
Este hummus de tomate puede servirse como entrada, acompañamiento o snack saludable. También es una excelente alternativa para untar en sándwiches o wraps, aportando sabor y una textura cremosa sin necesidad de ingredientes de origen animal.