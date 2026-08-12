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Riquísimo y versátil

Receta de Pan frito: la opción dulce y la versión salada

Transforma el pan del día anterior en un bocado crocante y sabroso con esta receta de pan frito, ideal para el desayuno o la merienda

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Pan frito casero.

Pan frito casero.

El pan frito es una de las recetas más simples y tradicionales de la cocina de aprovechamiento. Preparado con rebanadas de pan del día anterior, esta elaboración permite reutilizar un ingrediente que muchas veces termina descartándose y transformarlo en una opción sabrosa para el desayuno, la merienda o como acompañamiento de distintas comidas.

La clave de esta receta está en una buena fritura, que deja el pan dorado y crocante por fuera, pero tierno en su interior. Puede disfrutarse en versión dulce, con azúcar, miel o mermelada, o en versión salada, con sal, ajo y hierbas secas.

Con pocos ingredientes y una preparación rápida, el pan frito se mantiene como una de las recetas caseras más versátiles para aprovechar el pan sobrante y obtener un plato económico y lleno de sabor.

Receta para hacer pan frito

Ingredientes:

  • 4 rebanadas de pan del día anterior
  • Aceite de oliva
  • Sal o azúcar, a gusto

Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 4 personas.

Cómo preparar Pan frito: la receta de aprovechamiento, paso a paso

  1. Primero, coloca abundante aceite de oliva en una sartén honda y llévalo al fuego hasta que se caliente.
  2. A continuación, fríe de dos en dos las rebanadas de pan. Baja un poco la temperatura del aceite, que no debe llegar a humear.
  3. Una vez fritas las rebanadas de un lado, dalas vuelta para completar la fritura. Deja escurrir en un plato con papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.
  4. Cuando tengas el pan frito listo, espolvorea con un poco de sal o azúcar y sírvete aún caliente.

El pan frito es una de las recetas sencillas que reflejan el espíritu de la cocina de aprovechamiento: económica, versátil y llena de sabor. Una forma práctica de reducir el desperdicio, honrar las tradiciones de siempre y transformar el pan sobrante en un bocado irresistible.

En pocas palabras

  • Pan frito: Una receta simple para aprovechar pan del día anterior.
  • Preparación: Se fríe el pan hasta que esté dorado y crocante, dulce o salado.
  • Versatilidad: Ideal para desayuno, merienda o acompañamiento económico y sabroso.
Resumen generado por Thinkindot AI

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