Receta de Pan frito: la opción dulce y la versión salada

El pan frito es una de las recetas más simples y tradicionales de la cocina de aprovechamiento. Preparado con rebanadas de pan del día anterior, esta elaboración permite reutilizar un ingrediente que muchas veces termina descartándose y transformarlo en una opción sabrosa para el desayuno, la merienda o como acompañamiento de distintas comidas.
La clave de esta receta está en una buena fritura, que deja el pan dorado y crocante por fuera, pero tierno en su interior. Puede disfrutarse en versión dulce, con azúcar, miel o mermelada, o en versión salada, con sal, ajo y hierbas secas.
Con pocos ingredientes y una preparación rápida, el pan frito se mantiene como una de las recetas caseras más versátiles para aprovechar el pan sobrante y obtener un plato económico y lleno de sabor.
Receta para hacer pan frito
Ingredientes:
- 4 rebanadas de pan del día anterior
- Aceite de oliva
- Sal o azúcar, a gusto
Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 4 personas.
Cómo preparar Pan frito: la receta de aprovechamiento, paso a paso
- Primero, coloca abundante aceite de oliva en una sartén honda y llévalo al fuego hasta que se caliente.
- A continuación, fríe de dos en dos las rebanadas de pan. Baja un poco la temperatura del aceite, que no debe llegar a humear.
- Una vez fritas las rebanadas de un lado, dalas vuelta para completar la fritura. Deja escurrir en un plato con papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.
- Cuando tengas el pan frito listo, espolvorea con un poco de sal o azúcar y sírvete aún caliente.
El pan frito es una de las recetas sencillas que reflejan el espíritu de la cocina de aprovechamiento: económica, versátil y llena de sabor. Una forma práctica de reducir el desperdicio, honrar las tradiciones de siempre y transformar el pan sobrante en un bocado irresistible.
En pocas palabras
- Pan frito: Una receta simple para aprovechar pan del día anterior.
- Preparación: Se fríe el pan hasta que esté dorado y crocante, dulce o salado.
- Versatilidad: Ideal para desayuno, merienda o acompañamiento económico y sabroso.