Receta de Pan frito: la opción dulce y la versión salada

La clave de esta receta está en una buena fritura, que deja el pan dorado y crocante por fuera, pero tierno en su interior. Puede disfrutarse en versión dulce, con azúcar, miel o mermelada, o en versión salada, con sal, ajo y hierbas secas.

Con pocos ingredientes y una preparación rápida, el pan frito se mantiene como una de las recetas caseras más versátiles para aprovechar el pan sobrante y obtener un plato económico y lleno de sabor.