Receta de la Tarta de atún con 7 ingredientes

La tarta de atún es una de las recetas más fáciles, sabrosas y rendidoras para resolver el almuerzo o la cena. Con una masa crocante por fuera y un relleno jugoso y lleno de sabor, esta preparación es ideal para disfrutar en familia sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
Preparar esta tarta es muy sencillo y requiere pocos ingredientes. El atún se combina con verduras y condimentos para lograr un relleno nutritivo y delicioso, mientras que la masa aporta la textura perfecta. En apenas 25 minutos podés tener lista una de las recetas caseras más prácticas para cualquier día de la semana.
Receta para hacer tarta de atún
Ingredientes:
- 1 masa para tarta (puedes hacerla casera o comprarla)
- 2 latas de atún en agua
- 2 cebolla
- 1 pimiento rojo
- 3 huevos
- 200 ml de crema de leche
- Sal, pimienta y condimentos, a gusto
- Queso rallado (opcional)
Cómo preparar la receta de la tarta de atún: el paso a paso
- Primero, precalienta el horno a 180°C. Mientras tanto, extiende la masa en una tartera previamente engrasada, pincha la base con un tenedor y hornea durante 10 minutos para que se cocine ligeramente.
- A continuación, en una sartén, saltea la cebola y el pimiento rojo hasta que queden tiernos. Agrega el atún escurrido y continúa cocinando (siquieres, podés condimentar con sal y pimienta).
- En un recipiente aparte, bate los huevos e incorpora la crema de leche hasta que se integre bien.
- Luego, coloca la mezcla de atún sobre la masa prehorneada y vierte la mezcla de huevos y crema sobre el relleno. Si lo deseas, espolvorea queso rallado por encima o colócale una tapa de masa de tarta.
- Finalmente, cocina la tarta en el horno durante 25-30 minutos o hasta que esté firme y el queso se haya gratinado. Deja enfriar y sirve.
Esta tarta de atún es una de esas recetas prácticas que permiten preparar un plato casero, rico y rendidor en pocos minutos.
En pocas palabras
- Fácil y rendidora: La tarta de atún es una receta ideal para almuerzos o cenas.
- Preparación sencilla: Combina atún con verduras y condimentos para un relleno nutritivo.
- Lista en minutos: Esta preparación casera se puede tener lista en aproximadamente 25 minutos.
Resumen generado por Thinkindot AI