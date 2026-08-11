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¡Muy rica!

Cómo hacer una tarta de pimientos y cebolla: la receta económica y deliciosa

Esta receta de tarta de pimientos y cebolla lleva simples ingredientes, aporta mucho sabor y color a la mesa y se hace con un fácil paso a paso

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de tarta de pimientos y cebolla sale deliciosa y es perfecta para sorprender a la familia con el mejor sabor.

La receta de tarta de pimientos y cebolla sale deliciosa y es perfecta para sorprender a la familia con el mejor sabor.

Hay una preparación que siempre te salva, es fácil de preparar y se hace con ingredientes accesibles. Se trata de la receta de tarta de pimientos, una opción llena de sabor y color, que es perfecta para cuando uno no sabe qué cocinar y las ideas no aparecen.

Lo mejor de esta receta de sabor dulzón y ahumado, es que se hace con ingredientes que son de fácil acceso y un paso a paso rápido, que no lleva muchas complicaciones

La receta es especial para compartir en familia. Esta se encontrará con un contraste de sabores y texturas, siempre con el pimiento como protagonista estelar.

La combinación de pimientos rojos, verdes y amarillos, le aportarán una textura jugosa por dentro, mientras que la masa quedará crujiente y dorada por fuera.

Receta de tarta de pimientos y cebolla, ingredientes

  • 1 disco de masa para tarta (hojaldrada o criolla).
  • 3 pimientos grandes (idealmente uno rojo, uno verde y uno amarillo para dar color).
  • 1 cebolla grande.
  • 3
  • 200 g de queso cremoso del que uno prefiera.
  • 3 cucharadas de queso crema (o 100 ml de crema de leche).
  • Aceite de oliva o de girasol.
  • Sal, pimienta negra y orégano a gusto
  • Aceitunas negras descarozadas o un toque de ajo en polvo (opcional)

Receta de tarta de pimientos y cebolla, paso a paso

  1. Lavar bien los pimientos, quitarles las semillas y las nervaduras blancas del interior. Cortar en tiras finas (juliana). Cortar la cebolla de la misma manera.
  2. En una sartén preferentemente grande, colocar un chorrito de aceite de oliva y llevar a fuego medio. Incorporar primero la cebolla y, cuando empiece a transparentar, sumar los pimientos. Cocinar todo junto durante unos 10 a 15 minutos hasta que los vegetales estén tiernos. Condimentar con sal, pimienta y orégano. Retirar del fuego y dejar entibiar.
  3. En un recipiente aparte, batir ligeramente los tres huevos junto con el queso crema. Esta mezcla será la encargada de unir el relleno y darle una textura suave y esponjosa. Rectificar la sal si hace falta.
  4. Forrar una tartera previamente aceitada con el disco de masa. Pinchar la base con un tenedor para que no se infle en el horno. Distribuir uniformemente el salteado de pimientos y cebollas. Volcar por encima la mezcla de huevos y, finalmente, hundir trozos generosos del queso cremoso o mozzarella por toda la tarta.
  5. Cocinar en horno precalentado a temperatura media (180°C) durante aproximadamente 30 a 35 minutos, o hasta que los bordes de la masa estén dorados y el relleno haya cuajado y gratinado.

En pocas palabras

  • Tarta de pimientos: Receta fácil, económica y deliciosa con ingredientes accesibles.
  • Preparación: Paso a paso detallado para lograr un contraste de sabores y texturas.
  • Ingredientes clave: Pimientos de colores, cebolla, huevos, queso cremoso y masa para tarta.
Resumen generado por Thinkindot AI

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