Cómo hacer una tarta de pimientos y cebolla: la receta económica y deliciosa

Hay una preparación que siempre te salva, es fácil de preparar y se hace con ingredientes accesibles. Se trata de la receta de tarta de pimientos, una opción llena de sabor y color, que es perfecta para cuando uno no sabe qué cocinar y las ideas no aparecen.
Lo mejor de esta receta de sabor dulzón y ahumado, es que se hace con ingredientes que son de fácil acceso y un paso a paso rápido, que no lleva muchas complicaciones
La receta es especial para compartir en familia. Esta se encontrará con un contraste de sabores y texturas, siempre con el pimiento como protagonista estelar.
La combinación de pimientos rojos, verdes y amarillos, le aportarán una textura jugosa por dentro, mientras que la masa quedará crujiente y dorada por fuera.
Receta de tarta de pimientos y cebolla, ingredientes
- 1 disco de masa para tarta (hojaldrada o criolla).
- 3 pimientos grandes (idealmente uno rojo, uno verde y uno amarillo para dar color).
- 1 cebolla grande.
- 3
- 200 g de queso cremoso del que uno prefiera.
- 3 cucharadas de queso crema (o 100 ml de crema de leche).
- Aceite de oliva o de girasol.
- Sal, pimienta negra y orégano a gusto
- Aceitunas negras descarozadas o un toque de ajo en polvo (opcional)
Receta de tarta de pimientos y cebolla, paso a paso
- Lavar bien los pimientos, quitarles las semillas y las nervaduras blancas del interior. Cortar en tiras finas (juliana). Cortar la cebolla de la misma manera.
- En una sartén preferentemente grande, colocar un chorrito de aceite de oliva y llevar a fuego medio. Incorporar primero la cebolla y, cuando empiece a transparentar, sumar los pimientos. Cocinar todo junto durante unos 10 a 15 minutos hasta que los vegetales estén tiernos. Condimentar con sal, pimienta y orégano. Retirar del fuego y dejar entibiar.
- En un recipiente aparte, batir ligeramente los tres huevos junto con el queso crema. Esta mezcla será la encargada de unir el relleno y darle una textura suave y esponjosa. Rectificar la sal si hace falta.
- Forrar una tartera previamente aceitada con el disco de masa. Pinchar la base con un tenedor para que no se infle en el horno. Distribuir uniformemente el salteado de pimientos y cebollas. Volcar por encima la mezcla de huevos y, finalmente, hundir trozos generosos del queso cremoso o mozzarella por toda la tarta.
- Cocinar en horno precalentado a temperatura media (180°C) durante aproximadamente 30 a 35 minutos, o hasta que los bordes de la masa estén dorados y el relleno haya cuajado y gratinado.
En pocas palabras
- Tarta de pimientos: Receta fácil, económica y deliciosa con ingredientes accesibles.
- Preparación: Paso a paso detallado para lograr un contraste de sabores y texturas.
- Ingredientes clave: Pimientos de colores, cebolla, huevos, queso cremoso y masa para tarta.
Resumen generado por Thinkindot AI