Cómo hacer guiso de lentejas tradicional: la receta con juguito espeso para calentar el cuerpo

Cuando el frío está presente, siempre es agradable comer un plato de olla reconfortante, lleno de sabor y perfecto para calentar el cuerpo. En esta oportunidad, la protagonista es la receta de guiso de lentejas, una preparación con ingredientes que se llevan muy bien y a todo el mundo le encanta.
Esta receta se hace sin grandes vueltas, es rendidora y los ingredientes a utilizar, generalmente los tenemos en casa.
Dueña de una consistencia inigualable, la receta de guiso de lentejas sale con un juguito espeso para sopar el pan hasta que no quede nada en el plato.
Estos son los ingredientes para poder comenzar con el paso a paso y disfrutar de una inigualable receta para darle pelea al frío:
Receta de guiso de lentejas, ingredientes
- 400 gramos de lentejas de calidad (idealmente remojadas desde la noche anterior o, al menos, un par de horas antes).
- 500 gramos de un corte de carne ideal para olla (el que uno crea conveniente), cortada en cubos parejos.
- 150 gramos de panceta ahumada (opcional).
- 1 cebolla grande.
- 1 pimiento morrón rojo.
- 2 cebollitas de verdeo.
- 2 papas medianas.
- 2 zanahorias grandes.
- 1 vaso de vino tinto.
- 1 taza de puré de tomate. Caldo de carne o verduras (cantidad necesaria).
- Sal, pimienta, pimentón dulce, ají molido y una hoja de laurel.
Receta de guiso de lentejas, paso a paso
- Dorar en una olla grande la panceta cortada en tiritas (no hace falta agregar aceite), ya que soltará su propia grasa. Una vez dorada, retirar y reservar.
- En esa misma base, incorporar los cubos de carne. Sellar a fuego fuerte hasta que estén dorados por todos sus lados.
- Bajar un poco el fuego y sumar la cebolla, el pimiento y la parte blanca del verdeo, todo finamente picado. Agregar también las zanahorias cortadas en rodajas no muy gruesas.
- Cuando la cebolla esté transparente, llega el momento de desglasar: verter el vaso de vino tinto y raspar el fondo de la olla con cuchara de madera para despegar todos los sabores. Dejar evaporar el alcohol un par de minutos.
- Incorporar el puré de tomate, la panceta que habíamos reservado, la hoja de laurel y las lentejas escurridas.
- Cubrir todo con el caldo caliente (que sobrepase los ingredientes por unos dos o tres dedos). Tapar y dejar cocinar a fuego medio-bajo durante unos 30 minutos, revolviendo de vez en cuando.
- Cuando ya pasó el tiempo, agregar las papas cortadas en cubos. Condimentar a gusto con sal, pimienta, pimentón y el ají molido. Dejar cocinar unos 15 a 20 minutos más, o hasta que las papas y las lentejas estén tiernas.
En pocas palabras
- Guiso de lentejas: Receta tradicional ideal para días fríos con ingredientes simples.
- Preparación rendidora: Paso a paso detallado con carnes, verduras y vino tinto para un jugo espeso.
- Ingredientes listos: Detalle de los componentes necesarios, desde lentejas y carne hasta especias y vegetales.
Resumen generado por Thinkindot AI