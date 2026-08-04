No basta con azúcar: cuál es el truco de cocina que realmente elimina la acidez de la salsa de tomate

Te explico por qué el truco del azúcar en la salsa no es suficiente para eliminar la acidez y qué conviene hacer para solucionarlo.

¿Qué es la acidez de la salsa de tomate y por qué es importante?

La acidez de un alimento es la cantidad de compuestos ácidos que contiene, los cuales generan un sabor agrio y se miden habitualmente mediante la escala de pH. Un pH menor a 7 indica acidez, siendo los valores más bajos los que corresponden a los alimentos más ácidos.

La acidez determina la seguridad del alimento.

Pero el pH no altera únicamente el sabor de un producto; se relaciona directamente con su seguridad, calidad e inocuidad. En ciertos productos, un grado de acidez determinado puede favorecer el desarrollo de bacterias, hongos y esporas que ocasionan enfermedades alimentarias; por eso se insiste tanto en la regulación de la acidez en las conservas de alimentos como tomates o pimientos.

Y esto no es un juego; si no se toman medidas con la acidez, las esporas de la bacteria causante de botulismo pueden verse favorecidas. En seguridad alimentaria, un pH superior a 4.6 en alimentos de baja acidez (como carnes, leche y verduras) es un factor de riesgo crítico.

El truco de cocina para eliminar la acidez de la salsa de tomate

Para controlar la acidez de la salsa de tomate se pueden realizar distintos procedimientos en la cocina. La salida rápida, pero menos efectiva, es añadir azúcar, truco que solo tapa el sabor agrio del tomate, no lo neutraliza ni elimina. Para que sea efectivo, hay que considerar dos cosas: la paciencia y el tiempo de cocción.

No uses mucho bicarbonato porque puedes alterar el sabor.

Usar tomates de calidad y hacer la salsa de tomate con tiempo es indispensable para una buena cocción. Si no se cuenta con el tiempo, se puede añadir una pequeña cucharadita de bicarbonato de sodio, ya que neutraliza los ácidos del tomate.