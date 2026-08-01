Hace de tu casa un hotel de lujo con este truco para evitar olores domésticos no deseados

La causa número uno de los malos olores es la humedad

es la humedad Mascotas, bandejas higiénicas y ropa de cama

Tacho de basura, desperdicios de comida y derrames

Restos de comida en el lavadero

Refrigeradores

Muebles blandos

Alfombras

Olores de cocina

Cómo eliminar el mal olor de tu casa y que huela a hotel de lujo

Los hoteles siempre tienen fama de mantener sus ambientes impecables y perfumados con trucos simples.

Antes que nada, una ventilación adecuada es fundamental porque permite que los olores salgan y que entre la frescura al hogar. Si tu casa tiene mucha humedad o tiene áreas húmedas, usar un deshumidificador o productos especiales para ello puede ser una buena forma de erradicarla.

Como se sabe, los aromas de hotel son potentes y pueden cubrir cualquier olor; sin embargo, es mejor deshacerse de los olores extraños. Para ello, es necesario lavar la ropa de cama de las mascotas con regularidad, usar arena higiénica desodorante en las bandejas para gatos y limpiar las áreas con mucho olor, como la basura. Limpie con vapor la tapicería y las alfombras una vez al año, y lave regularmente los muebles blandos.

Una vez que haya identificado y eliminado la fuente de olores no deseados, es hora de introducir el aroma deseado. Esto no solo lo convierte en un entorno maravilloso para vivir, sino que también agrega ese factor "sorprendente" al recibir a cualquier persona en su hogar.

Entre las opciones más utilizadas se encuentra el uso de velas aromáticas de calidad, ya que llenan el espacio de buen fragancia. Además, los difusores de aroma son una opción recomendada.