Cómo eliminar el mal olor de tu cocina usando una tiza: truco casero efectivo

Aunque parezca un elemento exclusivo de las aulas de clase, la tiza blanca está compuesta principalmente por sulfato o carbonato de calcio. Este material posee una porosidad extraordinaria que actúa como una esponja natural, atrapando la humedad y los compuestos volátiles que causan los olores desagradables.

El principal foco de infecciones y aromas desagradables en cualquier cocina es el recipiente de la basura. Para evitar esto, todo lo que tienes que hacer es colocar la tiza en el fondo del tarro limpio.

Si quieres absorber el olor a humedad de algún mueble, este truco casero también puede ser efectivo. Todo lo que tienes que hacer es poner un puñado de tizas en la zona afectada.

tizas Las tizas pueden absorber la humedad y los malos olores.

Si además de eliminar el mal olor deseas que tu cocina disfrute de una fragancia agradable, puedes transformar la tiza en un difusor ecológico. Solo debes verter unas gotas de aceite esencial de limón, menta o lavanda sobre la barra de tiza antes de colocarla en el lugar elegido.

De esta manera, la piedra de la tiza absorberá el aceite esencial y comenzará a liberarlo de manera gradual durante algunas semanas.

Elementos similares a la tiza

Si no tienes tizas para realizar este truco casero, todo lo que tienes que hacer es utilizar algunos de los elementos que se muestran a continuación: