Mantener una vivienda con aroma limpio puede ser un verdadero desafío, especialmente en el área de la cocina, donde se juntan mil olores. Los fritos, el pescado o la acumulación de residuos orgánicos generan un ambiente pesado que muchos productos químicos no pueden anular. Sin embargo, existe un truco casero muy efectivo.
Si, los olores de la cocina pueden ser mitigados o neutralizados a través de una serie de elementos caseros, y uno de ellos es la famosa tiza de escuela.
Cómo eliminar el mal olor de tu cocina usando una tiza: truco casero efectivo
Aunque parezca un elemento exclusivo de las aulas de clase, la tiza blanca está compuesta principalmente por sulfato o carbonato de calcio. Este material posee una porosidad extraordinaria que actúa como una esponja natural, atrapando la humedad y los compuestos volátiles que causan los olores desagradables.
El principal foco de infecciones y aromas desagradables en cualquier cocina es el recipiente de la basura. Para evitar esto, todo lo que tienes que hacer es colocar la tiza en el fondo del tarro limpio.
Si quieres absorber el olor a humedad de algún mueble, este truco casero también puede ser efectivo. Todo lo que tienes que hacer es poner un puñado de tizas en la zona afectada.
Si además de eliminar el mal olor deseas que tu cocina disfrute de una fragancia agradable, puedes transformar la tiza en un difusor ecológico. Solo debes verter unas gotas de aceite esencial de limón, menta o lavanda sobre la barra de tiza antes de colocarla en el lugar elegido.
De esta manera, la piedra de la tiza absorberá el aceite esencial y comenzará a liberarlo de manera gradual durante algunas semanas.
Elementos similares a la tiza
Si no tienes tizas para realizar este truco casero, todo lo que tienes que hacer es utilizar algunos de los elementos que se muestran a continuación:
- Bicarbonato de sodio
- Pastillas de carbón activado
- Arroz crudo
- Arena para gatos