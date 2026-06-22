Cómo hacer las Empanadas de carne argentinas: la receta tradicional con picadillo jugoso y masa casera

Las empanadas de carne son una de las recetas más especiales que tenemos los argentinos, ideales para preparar hoy con tiempo para ver el partido de la Selección en el Mundial de Fútbol 2026. Te enseñamos a hacer la masa casera y el picadillo clásico jugoso.
Para preparar esta receta se sigue un procedimiento sencillo, pero que lleva su tiempo: se realiza un picadillo de carne, cebolla, comino y pimentón; se hace la masa casera y, luego, las empanadas se pueden freír en grasa o cocinar al horno.
Fritas o al horno, las empanadas de carne con masa casera nos recuerdan a la casa de la abuela, o al último Mundial de Fútbol. Por eso, te dejamos todos los ingredientes y pasos para hacerlas desde cero, con todos los trucos y secretos.
Receta de las empanadas de carne fritas con masa casera
Ingredientes:
Picadillo:
- 1 k de carne picada (puede ser roast beef)
- 1 k de cebolla
- 1 morrón
- 4 dientes de ajo
- Cebolla de verdeo
- Condimentos: ají molido, pimentón, comino, orégano y laurel
- Huevos duros
- Aceitunas verdes
Masa:
- 1 k de harina de trigo
- 1 taza de agua
- 1 cda. de sal
- 200 g de grasa bovina
Cómo preparar la receta de empanadas de carne, paso a paso
Te dejamos el procedimiento para hacer el picadillo de las empanadas fritas de carne:
- Primero, dora la cebolla y el morrón picados en una olla con aceite. Suma la cebolla de verdeo, ajo y la carne picada hasta que cambie de color. Condimenta bien y mezcla.
- Una vez que el picadillo de carne esté listo, deja enfriar y agrega huevo duro y aceitunas verdes.
- Reserva el picadillo en la heladera mientras haces la masa casera.
Cómo preparar masa para empanadas fritas: la receta fácil y rica
- Primero, en una olla al fuego con agua, coloca la grasa y la sal. Una vez que se haya derretido la grasa, pasa a un bowl y reserva hasta que entibie.
- A continuación, agrega la harina hasta obtener una masa. Llévala a la mesada y amasa hasta que quede lisa (puedes sumar harina, si es necesario).
- Después, deja reposar la masa para empanadas cubierta con papel film o una bolsa por 20 minutos.
- Pasado ese tiempo, forma bolitas del tamaño de una pelota de ping pong, pásalas por harina y estira hasta que queden discos de 1 mm.
- Por último, rellena con picadillo de carne o el relleno que más te guste y cocina las empanadas de carne fritas en grasa o aceite.