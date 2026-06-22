Cómo hacer las Empanadas de carne argentinas: la receta tradicional con picadillo jugoso y masa casera

Para preparar esta receta se sigue un procedimiento sencillo, pero que lleva su tiempo: se realiza un picadillo de carne, cebolla, comino y pimentón; se hace la masa casera y, luego, las empanadas se pueden freír en grasa o cocinar al horno.

Fritas o al horno, las empanadas de carne con masa casera nos recuerdan a la casa de la abuela, o al último Mundial de Fútbol. Por eso, te dejamos todos los ingredientes y pasos para hacerlas desde cero, con todos los trucos y secretos.